Lidl Starligue - PSG : L.Karabatic vers la prolongation

Arrivé à Paris en 2015 en provenance d’Aix-en-Provence, Luka Karabatic devrait rester dans la capitale jusqu’en juin 2024. Selon les informations de L’Equipe, le pivot de 33 ans, qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison prochaine, va signer un nouveau bail de deux ans avec le club multiple champion de France. Depuis son arrivée au PSG, dont il est devenu capitaine en 2019 suite à la retraite de Thierry Omeyer, Luka Karabatic a remporté cinq titres de champion de France (2016, 2017, 2018, 2019, 2020), une Coupe de France (2018) et trois Coupes de la Ligue (2017, 2018, 2019),. Le PSG est le troisième club professionnel de Luka Karabatic, qui avait débuté à Montpellier (2009-2012) avant de rejoindre Aix-en-Provence. Une éventuelle aventure à l'étranger attendra donc.Cette saison, Luka Karabatic (112 sélections et six médailles internationales avec l'équipe de France) a disputé 16 matchs de Lidl Starligue et a marqué 41 buts, contribuant à la première place du club parisien, très bien parti pour être sacré champion de France (six points d’avance sur Montpellier à sept journées de la fin).En mai 2017, le PSG handball avait annoncé au même moment la prolongation du contrat des deux frères Karabatic jusqu’en 2022. Cette fois, l’annonce devrait être séparée, sachant que les négociations pour une prolongation du bail (plus une reconversion ?) de Nikola (37 ans), actuellement blessé, sont en bonne voie également.