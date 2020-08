Lidl Starligue : Pas de match amical face au PSG pour Nantes, touché par le coronavirus

🔴 Un cas positif à la Covid-19, match contre le PSG annulé.

De nouveaux tests prévus dans la semaine

Vice-champion de France la saison passée, Nantes n’aura pas droit à une affiche de gala pour préparer la saison 2020-2021 de Lidl Starligue. En effet, alors que le « H » devait faire le déplacement à Paris pour y affronter le PSG Handball, sextuple champion de France, le club de Loire-Atlantique a confirmé ce mardi l’annulation de la rencontre prévue ce vendredi. En effet, le club nantais a confirmé avoir détecté à l’issue d’une campagne de dépistage du coronavirus via tests PCR effectuée ce lundi un cas positif « au sein de son centre de formation ». Afin de maximiser les mesures de précaution, les dirigeants du club ont décidé d’adapter le programme d’entraînement prévu cette semaine et, donc, d’annuler le match amical face au club parisien.Le joueur concerné par ce test positif « a été immédiatement isolée, assure le « H ». De plus, le club nantais assure qu’« aucun autre cas positif n’a été recensé concernant l’effectif professionnel et le staff ». « Le club applique avec la plus grande rigueur les mesures sanitaires imposées par les autorités publiques et les instances du handball et de nouveaux tests sont programmés dans les prochains jours, ajoute le club de Loire-Atlantique dans un communiqué. La santé des joueurs, du staff, de ses salariés et ses bénévoles reste la priorité du club. » Facile vainqueur de Cesson-Rennes le week-end dernier (19-29), le HBC Nantes devra attendre un deuxième match face au club breton, le 2 septembre prochain, pour continuer sa préparation, qui sera conclue par des duels à Chartres et face à Limoges avant la reprise du championnat le 27 septembre face à Ivry.