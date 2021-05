Lidl Starligue : Paris écrase Saint-Raphaël et se rapproche d'un nouveau titre

Encore un point et Paris sera de nouveau champion !



C'est terminé ! Paris égalise son record de buts marqués sur un match avec ces 44 réalisations et a besoin d'un seul point pour officialiser son 8ème titre de Champion de France ! #PSGSRVHB pic.twitter.com/9CGDxUifc6

— PSG Handball (@psghand) May 30, 2021

HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 28EME JOURNEE

Vendredi 28 mai 2021

Samedi 29 mai 2021

Dimanche 30 mai 2021

La veille, Montpellier, assuré du même coup de terminer deuxième et de disputer la Ligue des Champions aux côtés des Parisiens, était de nouveau revenu au contact du leader, obligeant ce dernier à s'imposer lui aussi, ce dimanche contre Saint-Raphaël à domicile pour reprendre ses distances avec Melvyn Richardson et ses coéquipiers et se rapprocher d'un nouveau titre. Les Parisiens avaient parfaitement reçu le message et ils ne se sont pas fait prier pourDimanche, c'est d'ailleurs en champion que, absent depuis sept mois et sa rupture du ligament croisé du genou droit d'octobre dernier.Entré en jeu à la 20eme minute de cette rencontre qui a vu les Varois lâcher prise en début de seconde mi-temps et Paris s'offrir ensuite un festival (record de buts égalé) alors que Drevy Paschal (7 buts) et les siens pouvaient encore rêver à la pause (20-18) de créer l'exploit, le grand absent des sept derniers mois côté parisien a contribué à cette nouvelle (et large) victoire qui permet aux hommes de la capitale de toucher au but. Toutefois,- Tremblay : 33-29Créteil -: 23-36Chambéry - Cesson-Rennes : 28-28Istres -: 25-34Limoges - Dunkerque : 25-25- Aix : 28-27- Ivry : 35-27- Saint-Raphaël : 44-32