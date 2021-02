Lidl Starligue - Montpellier : Un départ et deux arrivées officialisées

Truchanovicius va partir, Wallinius arrive

Montpellier prépare activement la saison prochaine. Actuel dauphin du PSG en Lidl Starligue, avec huit points de retard et deux matchs en moins, le club héraultais a tenu ce mercredi une conférence de presse en amont de la reprise du championnat après le Mondial 2021 remporté ce dimanche par le Danemark. Alors que, sur le plan économique, le président du MHB Julien Deljarry a confirmé l’arrivée d’un partenaire qui donnera son nom à un Palais des Sports René-Bougnol rénové et agrandi, le projet de construction d’une nouvelle salle ne se matérialisera pas avant 2024. Cette conférence de presse a également été l’occasion de confirmer certains mouvements au sein de l’effectif en vue de la saison 2021-2022, qui verra Melvyn Richardson quitter Montpellier avec une signature au FC Barcelone qui a été éventée par les dirigeants du MHB. Pour remplacer l’arrière droit ou demi-centre international. le club héraultais a convaincu un joueur qui a bien connu le championnat de France. Joueur de Chambéry pendant cinq saisons entre 2012 et 2017, Marko Panic s’est engagé jusqu’en 2024. « Marko est un joueur en constante progression et régulier au niveau de ses performances. Il a une particularité, il est ambidextre, a confié Patrice Canayer dans un communiqué. Nous suivions son parcours depuis un moment. Ses dernières prestations offensives et défensives en Ligue des Champions ont fini par nous convaincre. »Au rayon des départs, c’est un joueur champion d’Europe avec Montpellier en 2018 qui va quitter les bords de l’Hérault. En effet, alors que ses performances sont en déclin depuis de longs mois, l’arrière gauche Jonas Truchanovicius va être libéré de son contrat, qui s’achève en juin 2022. « Nous l’avons rencontré avec Patrice Canayer et il a exprimé sa volonté de se relancer dans un autre club », a confié Julien Deljarry lors de cette conférence de presse. Mais la succession du joueur de 27 ans est déjà assurée puisque Montpellier a convaincu le meilleur buteur du championnat de Suède de rejoindre ses rangs la saison prochaine et pour quatre saisons. Karl Wallinius, qui évolue au Lugi HF, a déjà passé des tests médicaux à Montpellier et n’a pas caché son impatience de rejoindre définitivement le MHB. « Montpellier joue les premiers rôles en Europe. Quand ils ont pris contact avec moi, je n’ai pas hésité à signer. Pour moi, c’est un honneur de défendre les couleurs de ce club emblématique, a déclaré le joueur de 22 ans dans un communiqué. Sur que j’y ferais ma place. Je vais y retrouver Lucas Pellas, avec qui j’ai déjà joué et c’est une belle aventure qui va commencer pour moi ici. » Des arrivées qui confirment les ambitions du club montpelliérain, qui compte bien jouer les premiers rôles tant sur le plan national que continental dans les années à venir.