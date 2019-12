Lidl Starligue - Montpellier : Prolongation de contrat pour Patrice Canayer

Canayer a pour mission de faire encore grandir Montpellier

Les années et les joueurs passent mais, depuis 15 ans, une chose est immuable à Montpellier : Patrice Canayer. L’emblématique entraîneur du club double champion d’Europe n’est pas décidé à aller voir ailleurs puisque le MHB a confirmé ce mardi la prolongation de contrat de son homme fort jusqu’au terme de la saison 2023-2024. S’il va effectivement au bout de ce nouvel engagement, Patrice Canayer atteindra la barre des 20 ans à la tête d’un club dont il est plus que jamais une figure de proue. « Les dirigeants ont confiance en moi, assure ce dernier dans un communiqué du club héraultais. Le projet du club, son ambition sportive, structurelle qui va bien au-delà de notre territoire national ont boosté mon envie de continuer l’aventure avec Montpellier Handball. » Avec quatorze titres nationaux et deux titres européens, Patrice Canayer a un CV qui parle pour lui.Face à la presse ce mardi aux côtés de son capitaine Valentin Porte au moment de confirmer cet engagement, Patrice Canayer a vu son président Julien Deljarry ne pas tarir d’éloges à son sujet. « Patrice Canayer fait partie intégrante de la structure depuis 25 ans, a rappelé ce dernier. Il a toujours été très performant et il fait partie de l’histoire de ce club. Ses résultats, son engagement en tant qu’entraineur ne sont plus à prouver. » Mais le dirigeant héraultais a surtout fixé une feuille de route claire pour ce nouveau cycle, celle de surpasser la référence hexagonale qu’est le PSG Handball. « Désormais tournés vers l’avenir, la dynamique va s’intensifier. L’ambition : faire du Montpellier Handball le club référence des sports de salle en France, tonne Julien Deljarry. La nouvelle formule de la Ligue des Champions, la nouvelle salle, les Jeux Olympiques de 2024, Patrice Canayer était pour nous, dirigeants et actionnaires l’homme qui répond à ces ambitions. Il était donc évident pour nous de renouveler ce bail pour les quatre prochaines saisons. » C’est désormais à Patrice Canayer de se donner les moyens d’atteindre ces objectifs.