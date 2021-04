Lidl Starligue (matchs en retard) : Chartres surprend Chambéry, Toulouse enfonce Istres

❌ La #TeamChambé s'incline au Phare face à Chartres en match en retard de la 14e journée de Lidl Starligue (27-31).



Toulouse a pris son temps

LIDL STARLIGUE / MATCHS EN RETARD

Mercredi 7 avril 2021

14eme journée

10eme journée

Mauvaise opération pour Chambéry ! Alors que les Savoyards avaient l'occasion de se rapprocher des places européennes avec un match en retard de la 14eme journée de Lidl Starligue à disputer contre Chartres, ils se sont inclinés 27-31 à domicile. Chambéry a tenu pendant six minutes, avant de craquer peu à peu. Chartres a compté entre un et trois buts d’avance durant la première mi-temps (12-14, mt), puis a creusé l’écart petit à petit : 17-22 à la 40eme, 23-27 à la 50eme et donc 27-31 pour finir.Les 8 buts de Iosu Goni et les 9 arrêts de Nikola Portner n’ont pas suffi à Chambéry, qui reste huitième, deux places devant son adversaire du soir.L'autre match de la soirée, comptant pour la 10eme journée, a vu la victoire à domicile de Toulouse, neuvième, sur Istres, douzième, qui encaisse sa troisième défaite de suite : 30-21. Si l'écart final est important, il ne reflète pas du tout la physionomie de la rencontre.Mais le Fenix a signé un 4-0 (20-15) qui a créé un écart important, que les Provençaux n'ont jamais réussi à combler. Au contraire ! Par séries de 2-0 ou 3-0, Toulouse n'a cessé de creuser l'écart, pour s'imposer finalement de neuf buts. grâce notamment aux 10 buts de Nemanja Ilic, qui a rentré ses 10 tirs. En face, Pablo Marrocchi a marqué 5 buts et Arnaud Tabarand a réussi 12 arrêts pour Istres, mais c'était bien trop insuffisant.Chambéry -: 27-31- Istres : 30-21