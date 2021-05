Lidl Starligue : Limoges renoue avec le succès, Toulouse fait tomber Nîmes, belle opération pour Cesson-Rennes

Le joli coup de Cesson-Rennes



60' ⏱🏁 FIN DU MATCH

Après un difficile combat, le LH retrouve le goût de la victoire ! >>> le résumé



Mercredi 12 mai 2021

Chambéry - Montpellier : 29-29



Vendredi 14 mai 2021

Limoges - Chartres : 29-27

Ivry - Cesson-Rennes : 17-32

Nîmes - Toulouse : 34-35



Dimanche 16 mai 2021

16h00 : Créteil - St-Raphaël

17h00 : Istres - Nantes



Reporté à une date ultérieure

PSG - Tremblay

Limoges a enfin stoppé l'hémorragie.Le promu s'est imposé dans la douleur (29-27) contre le dixième Chartres, tout près de faire vivre une nouvelle mésaventure aux Limougeauds en dépit du très bon match une fois de plus de l'inévitable Dragan Gajic, auteur vendredi de 8 buts. A dix minutes de la fin, les deux équipes se trouvaient ainsi toujours au coude à coude (23-23), et il a fallu un ultime but de Yoav Lumbroso pour que Limoges voit s'éloigner définitivement le spectre d'une huitième match sans victoire.(Nantes est désormais à sept longueurs) après sa défaite à domicile (35-34) face à Toulouse, sixième alors que les Nîmois avaient su redresser la barre et enchaîner cinq rencontres sans perdre, dont quatre succès.Une belle série qui a pris fin vendredi dans le Gard face au Fenix, qui menait déjà d'un but à la pause (16-15) et qui a su terminer très fort pour arracher la victoire en toute fin de match sur un penalty de Nemanja Ilic. Le troisième match au menu de la soirée concernait le maintien, etsur le parquet de ses adversaires grâce notamment aux 6 buts de Kamtchop-Baril et Villeminot, grands artisans de cette victoire qui permet au 12eme du classement de reléguer sa victime du soir à cinq longueurs.