Lidl Starligue : Limoges arrache le nul contre Aix

HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 15EME JOURNEE

Jeudi 4 février 2021

Après deux victoires de suite, l'étonnant promu n'est pas passé loin de sa cinquième défaite cette saison, samedi soir à domicile contre Aix, troisième au classement. Certes, les Limougeauds ont longtemps posé de gros problèmes à des Provençaux privés de leur gardien international français Wesley Pardin, victime d'une rupture des ligaments croisés dès le début du Mondial égyptien et meilleur gardien de Lidl Starligue. A la pause, ce sont même l'inévitable Dragan Gajic, auteur de 9 buts dans cette partie, et les ex-pensionnaires de Proligue quiDéchaîné, Limoges a profité du début de la seconde mi-temps pour augmenter son avance. Avec un matelas de quatre buts (24-20) après dix minutes de jeu dans cette seconde période, les locaux semblaient alors pouvoir voir venir.Mais c'était sans compter avec le réveil soudain du PAUC et d'un(10 pour l'international français samedi soir). Conjugué aux arrêts d'Anders Lynge Hansen dans sa cage (9 au total), le festival de l'ancien Nantais a tout d'abord permis à Aix de recoller, puis de passer devant et de mener de deux buts à deux minutes de la fin (31-29). Limoges est revenu tout de suite à un but. Le deuxième, synonyme d'égalisation, le promu ne l'a pas marqué, mais uniquement en raison d'une position illicite d'un défenseur adverse sur l'ultime tentative limougeaude.Quel match !- Tremblay : 25-24Cesson-Rennes -: 28-32- Créteil : 29-25Chartres -: 27-35- Toulouse : 34-31- Aix-en-Provence : 31-3117h00 : Nantes - Istres20h30 : Chambéry - PSG