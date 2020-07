Lidl Starligue : Les matchs du jeudi au dimanche ?

Depuis la saison 2015-16, les matchs de Starligue se déroulaient le mercredi (pour la plupart) et le jeudi (la grosse affiche de la journée) et les matchs européens le week-end, ce qui différait ainsi de tous les autres sports collectifs français, où les matchs de championnat se disputent le week-end et ceux de Coupe d’Europe pendant la semaine. Mais finalement, les supporters, les téléspectateurs et les sponsors s’étaient faits à ce changement. Pourtant, il faudra de nouveau changer les habitudes la saison prochaine, car la Fédération européenne a décidé de faire jouer les matchs de Ligue des Champions et de Ligue européenne (ex-Coupe de l’EHF) le mercredi et le jeudi. Mais ce n’est pas pour autant que tous les matchs de Lidl Starligue se dérouleront le week-end. En effet, selon L’Equipe, les rencontres du championnat de France qui, rappelons-le, va passer de 14 à 16 équipes, seront étalées du jeudi au dimanche. Ainsi, les équipes non-européennes pourront s’affronter le jeudi ou le vendredi, et les équipes engagées en Coupes d’Europe joueront le samedi ou le dimanche, sachant qu’il faut un minimum de 48 heures de repos entre chaque match.

Début de saison le 23 septembre ?

Le 26 mai dernier, la Ligue avait fait savoir que la saison de Starligue reprendrait le 23 septembre, c’est-à-dire un mercredi, mais cette date peut encore changer. Rappelons que le PSG et Nantes disputeront la Ligue des Champions, et Nîmes, Montpellier et Toulouse la Ligue Européenne. Les mêmes équipes que la saison passée disputeront la saison de Starligue, en plus de Cesson-Rennes et Limoges, promus de Proligue malgré l’arrêt de la saison pour cause de pandémie de coronavirus.