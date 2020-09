Lidl Starligue : Le PSG favori d'un championnat dans l'incertitude

Quelles équipes pourront être alignées et surtout après quelle formule de compétition le titre sera-t-il décerné ? Certes, le Paris SG a vu plusieurs de ses meilleurs joueurs partir pour de nouvelles aventures à l'étranger: le demi-centre norvégien Sander Sagosen a mis le cap au nord de l'Allemagne à Kiel, Luc Abalo a opté pour la Scandinavie à Elverum (Norvège) et le gardien espagnol Rodrigo Corrales s'est établi en bordure du Lac Balaton, à Vezsprem (Hongrie). Mais les renforts estivaux, notamment Elohim Prandi et le Letton Dainis Kristopans sur la base arrière, ainsi que Yann Genty dans les buts, compensent en partie les départs et le club de la capitale reste le grand favori pour un septième sacre consécutif.

"Je suis content de reprendre le championnat, avec un peu de curiosité pour voir comment ça va se passer, avec du public espacé, des masques dans les salles. J'espère juste que ça se passera bien et que l'on arrivera malgré tout à vivre de belles émotions", glisse le capitaine parisien Luka Karabatic. La pandémie de Covid-19 pourrait toutefois bien venir chambouler la hiérarchie, à double titre. D'abord au niveau des effectifs alignés: le protocole autorise un club à demander le report d'une rencontre, s'il ne peut aligner 12 joueurs dont un gardien et un entraîneur (principal ou adjoint), "en raison d'inaptitudes liées à la Covid-19". C'est selon ce protocole que la LNH a annoncé le report du match entre Créteil et Dunkerque, les Cristoliens étant dans l'incapacité de présenter cet "effectif compétitif minimum".

Certaines équipes, si elles ne sont pas placées en quarantaine quand un joueur est testé positif au Covid-19, pourraient ainsi être privées pour quelques rencontres de certains de leurs meilleurs joueurs, rebattant ainsi les cartes.

"L'équation Covid-19 est là"

"Il faut réaliser que l'équation Covid-19 est là. C'est une vraie incertitude. Il y a plein de choses comme celles-là à prendre en compte aussi", souligne le capitaine montpelliérain Valentin Porte. De plus, la formule de la compétition pourrait être amenée à évoluer en cours de saison : si au 21 décembre les seize équipes de Starligue n'ont pas disputé un minimum de dix rencontres (sur quatorze au programme), la Ligue a décidé qu'elle basculera le Championnat dans une nouvelle phase de quatre groupes de quatre équipes, réparties par tirage au sort en tenant compte du classement du 21 décembre. Le classement final sera alors décidé à l'issue de phases finales (demi-finales, match pour la 3e place, et finale) entre les premiers, les deuxièmes, les troisièmes et les quatrièmes de chaque groupe.

Dans ce contexte incertain, Montpellier voudra se racheter d'une saison 2019/20 terminée à la 4e place de Starligue au moment de l'arrêt définitif. "Si on prend les résultats des dernières années, on n'est pas favori pour le titre, mais on fait partie des équipes qui peuvent jouer les premiers rôles. C'est clairement notre objectif", souligne Valentin Porte qui espère que son équipe aura appris de ses erreurs. Nantes, qui a tenté de tenir le rythme effréné des Parisiens (17 victoires et un match nul) la saison dernière, a été la seule équipe à contraindre les coéquipiers de Nikola Karabatic à quitter le terrain avec un score de parité (29-29 à Nantes, pour l'avant-dernier match disputé).

Et la prestation en ouverture de la Ligue des champions contre la superpuissance hongroise que représente Veszprem (défaite 28-24) donne des motifs d'espoir du côté du "H". Enfin, 3e et très belle surprise de la saison dernière, l'Usam nîmoise a perdu son prodige Elohim Prandi, parti s'aguerrir à Paris, mais espère bien confirmer son nouveau statut d'équipe qui compte dans le handball français.