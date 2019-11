Lidl Starligue (J9) : Toulouse et Nîmes montent sur le podium, Saint-Raphaël respire

Saint-Raphaël confirme son embellie

Pays d'Aix et Nantes restent à l'affût

HANDBALL – LIDL STARLIGUE / 9EME JOURNEE

Mercredi 13 novembre 2019

Jeudi 14 novembre 2019



20h45 : Paris - Montpellier

Avant le dernier match de la neuvième journée, le podium de la Lidl Starligue est assez inattendu. Derrière le PSG, Toulouse et Nîmes sont à égalité dans la lutte à la place de dauphin. Mais c'est avant le match de Montpellier qui se déplace chez le leader parisien ce jeudi soir. En attendant ce choc du handball français, Nîmes est allé en Île de France pour s'offrir un large succès. L'USAM a battu Tremblay de six buts. Les Gardois ont fait la différence avec un 4-0 à la fin des dix premières minutes du match pour prendre le large. En seconde période, les partenaires de Luc Tobie (7 buts) ont compté jusqu'à huit buts d'avance. C'est finalement avec six unités de plus que les Nîmois ont terminé la rencontre.Toulouse a le même nombre de points mais une moins bonne différence de buts. Le Fenix a eu beaucoup plus de mal à s'imposer à Chambéry (24-25). La faute notamment à un grand Julien Meyer en seconde période. Le gardien alsacien a réalisé neuf arrêts. Mais le collectif toulousain a réussi à faire la différence. Et Chambéry, qui voit la zone rouge se rapprocher, confirme ses difficultés à conclure. Les Savoyards menaient au début de la seconde période. Mais Ferran Sole a notamment fait la différence durant les dix dernières minutes avec deux buts importants.Si Chambéry voit la zone rouge se rapprocher, c'est parce que Saint-Raphaël s'en éloigne. Les Varois ont battu Chartres (29-33) et enchaînent un troisième succès consécutif.De l'autre côté du terrain, Mihai Popescu s'est aussi illustré avec 11 arrêts. Saint-Raph' a maintenant deux points de plus que son adversaire du soir. Dans un duel du milieu de tableau, Tom Pelayo et Floriant Billant (16 buts à eux deux) ont offert la victoire à Dunkerque sur le terrain d'Istres (26-30).Dunkerque peut maintenant espérer se rapprocher du wagon de tête. Les Nordistes sont septièmes à trois unités de Nantes.Après deux défaites consécutives, les partenaires de Valero Rivera se sont relancés grâce à une victoire sur Ivry (26-32). Ils ont fait la différence en seconde période après avoir été longtemps accrochés. Pays d'Aix est également à l'affût. Contre Créteil, la lanterne rouge, le PAUC a imité Nantes en renouant avec la victoire après deux revers (28-23). Avec 19 arrêts, Wesley Pardin a été incroyable dans le but cristolien.- Créteil : 28-23Chartres -: 29-33Istres -: 26-30Ivry -: 26-32Tremblay -: 28-34Chambéry -: 24-25