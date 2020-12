Lidl Starligue (J9 et J11) : Victoire facile pour le PSG, Nantes s'impose à Dunkerque

Le PSG reste imperturbable en Lidl Starligue ! Invaincu depuis le début de la saison, le club de la Capitale a profité de la réception de Chartres pour signer un dixième succès en dix journées sur son parquet du Stade Pierre-de-Coubertin dans un match en retard de la 9eme journée. Une rencontre que les coéquipiers de Nedim Remili (6 buts sur 7 tirs) ont démarré fort avec un 4-0 en moins de quatre minutes. Les Chartrains ont tenté de résister autant qu’ils ont pu mais les Parisiens n’étaient pas là pour rigoler avec une marge de onze longueurs dès la mi-temps. Kim Sonne-Hansen (3 arrêts à 17% d’efficacité) a tenté de stopper l’hémorragie tout comme Svetlin Dimitrov (6 buts sur 7 tirs) mais le mal était déjà fait. Au final, le PSG s’impose de treize buts (36-23) pour la première sous ses couleurs de Luc Steins (4 buts sur 4 tirs) et continue sa série. Chartres, pour sa part, voit sa série de deux victoires prendre fin et reste à la 12eme place du classement.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 9EME JOURNEE

Vendredi 20 novembre 2020

Dunkerque - Limoges : 32-28

Toulouse - Créteil : 30-29



Samedi 21 novembre 2020

Tremblay - Montpellier : 30-31

Istres - Chambéry : 24-30

Ivry - Nîmes : 25-33



Dimanche 22 novembre 2020

Cesson-Rennes - Aix : 23-24



Dimanche 6 décembre 2020

PSG - Chartres : 26-23



Reportés à une date ultérieure

Saint-Raphaël - Nantes

Nantes enchaîne à Dunkerque

En clôture de la 11eme journée, Nantes se déplaçait à Dunkerque pour confirmer sa bonne forme du moment, le « H » restant sur deux victoires consécutives après sa mauvaise passe précédente. Grâce à Dragan Pechmalbec (4 buts sur 6 tirs), les Nantais ont vite pris trois buts d’avance au quart d’heure de jeu mais l’USDK n’a pas craqué, Jan Jurecic (3 buts sur 4 tirs) concluant un 3-0 pour remettre les deux équipes à égalité cinq minutes plus tard. Un chassé-croisé qui s’est poursuivi jusqu’à la mi-temps, atteinte avec un avantage d’un seul but pour Nantes. Si les joueurs d’Alberto Entrerrios ont conservé la main au tableau d’affichage en début de deuxième période, les coéquipiers de Tom Pelayo (4 buts sur 6 tirs) ont maintenu la pression sur le « H », revenant à deux longueurs à un quart d’heure de la fin du match. C’est alors que les Nantais et Kiril Lazarov (2 buts sur 5 tirs) ont accéléré pour sceller une victoire de cinq longueurs (20-25). Un succès qui permet à Nantes de revenir au quatrième rang quand Dunkerque, battu pour la troisième fois consécutive, pointe à la huitième place.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 11EME JOURNEE

Jeudi 3 décembre 2020

Cesson-Rennes - Créteil : 33-30

Tremblay - Chartres : 23-28



Vendredi 4 décembre 2020

Montpellier - Chambéry : 42-27

Saint-Raphaël - Limoges : 35-30



Samedi 5 décembre 2020

Aix - Nîmes : 30-17

Ivry - Toulouse : 24-25



Dimanche 6 décembre 2020

Dunkerque - Nantes : 20-25



Reporté à une date ultérieure

PSG - Istres