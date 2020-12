Lidl Starligue (J8) : Aix enchaîne à Dunkerque et se replace

Aix va pouvoir se tester



Le cinq à la suite pour Aix.Malmenés pendant une très grande partie du match et même menés jusqu'à quatre minutes du terme, les Sudistes ont cependant trouvé les ressources pour ne jamais lâcher et revenir petit à petit au score. En effet, alors que les locaux menaient à la pause (17-13), grâce notamment aux Cubains Yoel Cuni Moraes (5 buts) et Reinier Taboada (4),La faute notamment à Wesley Pardin (14 arrêts) et Javier Munoz (7 buts, à 100 %) qui ont permis à leur équipe de renverser cette situation longtemps compromise pour Aix., avec au minimum un match de moins que les cinq premiers. Prochaines rencontres pour eux, la réception de Nîmes (5eme) lors de la 11eme journée, puis Nantes (4eme) lors de la 13eme, qui serviront à jauger d'avantage le niveau du PAUC. Du côté de Dunkerque, c'est en revanche une 2eme défaite de suite en championnat.- Ivry : 32-28- Toulouse : 30-26Montpellier - Cesson-Rennes : 28-29Nîmes -: 27-31Créteil -: 23-27Tremblay -: 25-35Chambéry -: 26-35Dunkerque -: 25-26