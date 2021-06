Lidl Starligue (J7 et J14) : Un dernier succès pour Chartres et Créteil

Le rideau est tombé sur la saison de Lidl Starligue. En effet, les deux derniers matchs en retard au calendrier ont été disputés ce samedi. Tout d’abord, dans le cadre de la 7eme journée, Chartres a terminé sur une bonne note à l’occasion de son déplacement à Istres. Battus lors de leurs deux dernières sorties en championnat, les coéquipiers de Vanja Ilic (10 buts sur 13 tirs) se sont imposés en Provence dans une rencontre qui, au début, n’a pas été en leur faveur. Les Istréens ont, en effet, démarré fort pour mener de trois buts après cinq minutes. Un avantage que les coéquipiers de Risto Vujacic (6 buts sur 7 tirs) ont conservé jusqu’à la mi-temps, même si les Chartrains sont revenus in extremis à un but. Au retour sur le parquet, les Provençaux ont perdu l’ascendant et laissé leurs adversaires faire la course en tête. Mais ce n’est qu’à dix minutes du terme que Chartres a creusé l’écart pour s’imposer, au final de cinq buts (27-32) et terminer à la 11eme place du classement.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 7EME JOURNEE

Samedi 31 octobre 2020

PSG Handball - Limoges : 42-20



Mercredi 25 novembre 2020

Saint-Raphaël - Aix : 26-29



Mercredi 17 mars 2021

Nantes - Créteil : 27-25



Mercredi 31 mars 2021

Toulouse - Tremblay : 25-25



Mardi 6 avril 2021

Dunkerque - Nîmes : 21-23



Mardi 20 avril 2021

Cesson-Rennes - Chambéry : 21-26



Mercredi 5 mai 2021

Ivry - Montpellier : 27-31



Samedi 12 juin 2021

Istres - Chartres : 27-32

Créteil inflige à Ivry une dernière défaite

Les Chartrains concluent la saison avec 22 points soit le même total que… Créteil. En effet, les Cristoliens ont également remporté leur dernier match de la saison le derby francilien face à Ivry, dont la relégation était déjà confirmée. Ne voulant pas quitter la Lidl Starligue sur un revers, les coéquipiers de Walid Badi (6 buts sur 7 tirs) ont démarré fort avec deux buts d’avance après cinq minutes. Mais l’USC a immédiatement fait son retard sans toutefois se détacher au score. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup mais c’est bien Créteil qui a retrouvé son vestiaire avec deux buts d’avance. C’est à un quart d’heure du terme de la rencontre, avec un 3-0, que les coéquipiers de Javier Borragan (5 buts sur 5 tirs) ont définitivement pris leurs aises au tableau d’affichage pour une victoire de cinq longueurs (33-28). Un succès qui permet à Créteil de rester devant Istres à la 12eme place du classement final de la saison.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 14EME JOURNEE

Samedi 19 décembre 2021

PSG Handball - Dunkerque : 30-20

Istres - Saint-Raphaël : 30-32

Aix - Tremblay : 32-27



Mercredi 7 avril 2021

Chambéry - Chartres : 27-31



Mardi 13 avril 2021

Toulouse - Cesson-Rennes : 30-30

Nantes - Nîmes : 33-32



Mercredi 19 mai 2021

Limoges - Montpellier : 20-27



Samedi 12 juin 2021

Créteil - Ivry : 33-28