Lidl Starligue (J7) : A la dernière seconde, Toulouse s'impose face à Tremblay

Dernier du classement, Tremblay a un temps cru avoir réalisé un bon coup à Toulouse. Mais c’est bien le Fenix qui, au final, signe un troisième succès de suite en Lidl Starligue. Un match en retard de la 7eme journée du championnat qui a tout d’abord vu les gardiens Patrice Annonay (13 arrêts à 35% d’efficacité) et Cesar de Almeida (10 arrêts à 31% d’efficacité) mettre en échec les attaques adverses, qui ont également brillé par leur maladresse. C’est alors que la rencontre a été interrompue une dizaine de minutes en raison d’un sol qui s’est décollé. Un contretemps qui n’a pas stoppé les deux équipes. Il a fallu attendre 23 minutes pour voir Toulouse faire le premier break du match par l’intermédiaire de Gonçalo Martins Vieira (5 buts sur 7 tirs) mais, dans la foulée, Mohamed Soussi (2 buts sur 8 tirs) puis Etienne Mocquais (3 buts sur 6 tirs) ont bonifié des interventions de leur gardien pour remettre les deux équipes à égalité mais seulement pour un temps. Après avoir repris deux longueurs d’avance, les joueurs de Philippe Gardent ont baissé la garde et Domen Sikosek Pelko (3 buts sur 3 tirs) a égalisé juste avant la pause.

Toulouse in extremis

Le chassé-croisé entre les deux formations s’est poursuivi pendant le premier quart d’heure de jeu après le repos, Toulouse reprenant deux longueurs d’avance à seize minutes du buzzer. Ce n’est qu’à l’entame des dix dernières minutes que les coéquipiers de Marouane Chouiref (5 buts sur 6 tirs) ont su refaire leur retard mais sans jamais confirmer. Dos au mur avec, cette fois, trois buts de retard à six minutes de la fin du match, les Tremblaysiens s’en sont remis à Patrice Annonay pour bloquer le compteur toulousain et offrir les munitions pour revenir et c’est à 27 secondes de la fin du match que Domen Sikosek Pelko a offert à son équipe l’espoir de signer un troisième match sans défaite en Lidl Starligue. Mais, sur la dernière action, les Toulousains ont obtenu un dernier jet franc à neuf mètres de la cage adverse. Après une première tentative manquée, l’arbitre a rendu la balle au Fenix car le mur francilien avant avancé. Cette fois, avec un peu de chance, Ayoub Abdi (5 buts sur 11 tirs) est allé tromper Patrice Annonay et doucher littéralement Tremblay (25-24) qui voit sa série de deux victoires de suite prendre fin et reste à la dernière place du classement. Toulouse, avec ce troisième succès de rang, est désormais seul neuvième.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 7EME JOURNEE

Samedi 31 octobre 2020

PSG Handball - Limoges : 42-20



Mercredi 25 novembre 2020

Saint-Raphaël - Aix : 26-29



Mercredi 17 mars 2021

Nantes - Créteil : 27-25



Mercredi 31 mars 2021

Toulouse - Tremblay : 25-24



Mardi 6 avril 2021

20h00 : Dunkerque - Nîmes



Mercredi 14 avril 2021

19h00 : Ivry - Montpellier



Mardi 20 avril 2021

19h00 : Cesson-Rennes - Chambéry



Mercredi 26 mai 2021

18h00 : Istres - Chartres