Lidl Starligue (J28) : Vainqueur de Tremblay, Chartres voit le maintien se rapprocher

Chartres est tout près d’assurer une troisième saison consécutive en Lidl Starligue. A l’occasion de la réception de la lanterne rouge Tremblay, déjà assurée de retrouver les rangs de la Proligue la saison prochaine, les joueurs de Toni Gerona ont su mettre un terme à une série de trois revers consécutifs. Dès l’entame de la rencontre, les Chartrains ont pris les commandes au tableau d’affichage. Sous l’impulsion de Vanja Ilic (8 buts sur 8 tirs) a compté entre un et trois buts d’avance dans les 20 premières minutes. A partir de là, Tremblay a baissé de pied et vu l’écart atteindre les cinq longueurs pour se figer à quatre buts au moment de retrouver les vestiaires. Les quinze minutes de repos n’ont pas changé la physionomie de la rencontre. Sergiy Onufriyenko (7 buts sur 9 tirs) et ses coéquipiers n’ont cessé de pousser.

Chartres a pu gérer la fin de match

Profitant de la moindre maladresse de leurs adversaires, avec trois pertes de balle consécutives, les joueurs de Chartres ont pu creuser de nouveau l’écart, prenant dix longueurs à un quart d’heure de la fin de la rencontre. Avec un tel écart, les Chartrains ont comme levé le pied, ce qui permis à Patrice Annonay (8 arrêts à 21% d’efficacité) se de mettre en lumière tout comme Yosdany Rios (6 buts sur 7 tirs) et Erwan Siakam (6 buts sur 7 tirs). Une fin de match en pente douce qui voit Chartres renouer avec la victoire de quatre longueurs (33-29) pour le retour de ses supporters dans les tribunes de la Halle Jean-Cochet. Un succès qui permet aux Chartrains de compter six longueurs d’avance sur le premier relégable, Ivry, avec trois journées encore à disputer. Pour Tremblay, il n’est plus question que de bien finir la saison pour mieux repartir à l’étage inférieur à la rentrée.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 28EME JOURNEE

Vendredi 28 mai 2021

Chartres - Tremblay : 33-29



