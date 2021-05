Lidl Starligue (J25) : Paris repart de l'avant

Avant d'aller défier Kiel, tenant du titre, mercredi en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG a expédié les affaires courantes en Lidl Starligue, en allant s'imposer 41-28 à Limoges, qui signe un septième match sans victoire. Les Parisiens, battus par Nantes il y a deux semaines avant la trêve internationale, se sont bien repris en allant gagner en Haute-Vienne au terme d'un match bien maîtrisé. Si les Limougeauds ont tenu les Parisiens en échec pendant les six premières minutes (5-5), le PSG a ensuite tranquillement pris son envol, pour mener 19-13 à la 23eme. Mais Limoges s'est réveillé et a infligé un 4-0 au champion de France en titre, si bien que le score n'était "que" de 19-22 à la mi-temps.

Paris très efficace aux tirs

Limoges a encore tenu pendant les sept premières minutes de la deuxième période (22-25), avant de voir peu à peu les Parisiens s'éloigner au tableau d'affichage, à coups de 3-0 ou 4-0. Le PSG a compté jusqu'à quatorze buts d'avance (26-40) à cinq minutes de la fin, et le match s'est finalement terminé avec un avantage de +13. Paris s'est montré quasi-irrésistible devant le but, avec 85% de réussite aux tirs, contre seulement 64% pour Limoges. Nedim Remili termine meilleur marqueur du PSG, avec 7 buts, pendant que Vincent Gérard a effectué 7 arrêts. Côté Limoges, Dragan Gajic a inscrit 7 buts et Denis Serdarevic n'a réussi que 4 arrêts. Grâce à cette 23eme victoire en 24 matchs, les Parisiens se rapprochent un peu plus d'un nouveau titre de champion de France. Ils comptent six points d'avance sur Montpellier (qui a joué un match en moins) à six journées de la fin, avant de recevoir la lanterne rouge Tremblay la semaine prochaine. Mais en attendant, cap sur Kiel !



LIDL STARLIGUE

25eme journée - Vendredi 7 mai 2021

Limoges - PSG : 28-41



Samedi 8 mai 2021

17h00 : Cesson-Rennes - Montpellier

17h00 : Chartres - Créteil

17h15 : Aix - Toulouse

18h00 : Tremblay - Dunkerque

20h00 : Saint-Raphaël - Ivry



Dimanche 9 mai 2021

17h00 : Nantes - Chambéry



Reporté à une date ultérieure

Istres - Nîmes