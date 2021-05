Lidl Starligue (J25) : La deuxième place se rapproche pour Montpellier, Chartres touche au but pour le maintien

Montpellier ne sera sans doute plus inquiété pour la deuxième place. Alors que le PSG a repris sa marche en avant ce vendredi, le MHB a signé une troisième victoire de suite en championnat sur le parquet de Cesson-Rennes pour prendre sept points d’avance avec six matchs encore à jouer. Dès l’entame de match, les coéquipiers d’Hugo Descat (11 buts sur 14 tirs) ont creusé l’écart, prenant cinq longueurs d’avance au quart d’heure de jeu avant de maîtriser la fougue bretonne pour conserver un avantage de trois buts à la mi-temps. Dès le retour sur le parquet, les coéquipiers de Youenn Cardinal (8 buts sur 9 tirs) ont continué de subir le jeu héraultais et n’ont jamais eu l’opportunité de croire à un retour. Montpellier s’impose au final de cinq longueurs (28-33) quand Cesson-Rennes, battu pour la troisième fois de suite, ne s’est pas encore mis à l’abri dans la course au maintien. En haut de tableau, Aix a sans doute perdu gros, signant également un troisième revers consécutif sur son parquet face à Toulouse. Les joueurs de Philippe Gardent, emmenés par Ayoub Abdi (6 buts sur 10 tirs), ont parfaitement entamé la rencontre, comptant six buts d’avance à cinq minutes de la mi-temps. Plus solides en début de deuxième acte, les Aixois ont su revenir progressivement avec un but de retard à 48 secondes du terme de la rencontre mais les coéquipiers d’Imanol Garcianda (8 buts sur 11 tirs) n’ont pas su faire le dernier pas, Nemanja Ilic (11 buts sur 11 tirs) scellant le sort de la rencontre (28-29).

Chartres de moins en moins inquiet

En bas de tableau, Chartres a sans doute fait un très bon coup dans la course au maintien. Les Chartrains ont, en effet, dominé Créteil dans le « match de la peur ». Avec un effectif réduit en qualité, les Cristoliens ont très vite perdu le fil de la rencontre, comptant quatre buts de retard peu après le quart d’heure de jeu. Un avantage que les coéquipiers de Yoann Gibelin (5 buts sur 9 tirs) ont pu réduire à seulement deux longueurs à la pause. Mais Chartres, emmené par Sergey Kudinov (6 buts sur 7 tirs) et Vanja Ilic (6 buts sur 8 tirs), n’a jamais relâché son effort pour s’imposer de neuf longueurs (31-22) et repousser Créteil, premier non-relégable, à huit points. Dans la zone rouge, Ivry a cru pouvoir faire un coup à Saint-Raphaël. Grâce à une entame de match probante, les coéquipiers d’Antonin Mohamed (7 buts sur 9 tirs) et Simen Pettersen (7 buts sur 11 tirs) ont compté six longueurs d’avance après 24 minutes mais cet avantage a rapidement fondu avant même la mi-temps, Fahrudin Melic (2 buts sur 3 tirs) ramenant le SRVHB à un but. Le deuxième acte a été un bras de fer dont les Raphaëlois sont sortis vainqueurs (29-28). Tremblay, pour sa part, a signé un quatrième revers de suite à l’occasion de la réception de Dunkerque. Fabrice Annonay a tout donné (14 arrêts à 33% d’efficacité) mais, après une fin de première mi-temps compliquée, les Franciliens se sont inclinés face aux Dunkerquois (22-28) et restent à la dernière place du classement.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 25EME JOURNEE

Vendredi 7 mai 2021

Limoges - PSG Handball : 28-41



Samedi 8 mai 2021

Cesson-Rennes - Montpellier : 28-33

Chartres - Créteil : 31-22

Aix - Toulouse : 28-29

Tremblay - Dunkerque : 22-28

Saint-Raphaël - Ivry : 29-28



Dimanche 9 mai 2021

17h00 : Nantes - Chambéry



Reporté à une date ultérieure

Istres - Nîmes