Lidl Starligue (J24) : Face à Istres, Chambéry enchaîne un troisième succès de rang

Chambéry est sur une très bonne dynamique. Après avoir dominé Chartres puis Cesson-Rennes, les Savoyards ont profité de la réception d’Istres en ouverture de la 24eme journée de Lidl Starligue pour signer leur troisième succès de suite, poursuivant ainsi leur remontée au classement vers les places européennes. Une rencontre qui toutefois mieux démarré pour les Istréens, les coéquipiers de Torben Petersen (8 buts sur 11 tirs) menant de deux buts après six minutes de jeu. Mais, sans jamais paniquer, les joueurs d’Erick Mathé ont pris les commandes du match pour mener de deux longueurs au quart d’heure de jeu avant cinq minutes durant lesquelles les défenses ont pris le pas sur les attaques. Un temps-mort qui n’a pas troublé les Chambériens, profitant des interventions de Nikola Portner (14 arrêts à 43% d’efficacité) pour prendre six longueurs d’avance à la mi-temps, n’encaissant que quatre buts en l’espace de 25 minutes.

Chambéry continue de regarder devant

Au retour sur le parquet du Phare, les Istréens ont tenté d’inverser la tendance, revenant à trois longueurs sept minutes après la pause grâce notammant à Rasmus Nielsen. Mais les coéquipiers d’Alejandro Costoya (5 buts sur 8 tirs) ont alors retrouvé de l’efficacité devant le but provençal pour reprendre six buts d’avance avec 20 minutes encore à jouer. Un avantage qu’Alexandre Tritta (3 buts sur 6 tirs) et Gerdas Babarskas (3 buts sur 6 tirs) ont même poussé à neuf longueurs à l’orée des dix dernières minutes. Une fin de match que les Savoyards ont pu gérer assez tranquillement, Julien Meyer (2 arrêts à 40% d’efficacité) ayant pris la suite de Nikola Portner dans le but. Au final, c’est avec une marge de neuf longueurs que Chambéry s’impose face à Istres (30-21). Une victoire qui permet au club savoyard de revenir à hauteur de Limoges pour la sixième place, avec un match en moins et à seulement trois points de Nîmes, actuel cinquième. Pour les Istréens, cette sixième défaite sur les sept derniers matchs maintient le club juste devant la zone de relégation.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 24EME JOURNEE

Vendredi 23 avril 2021

Chambéry - Istres : 30-21



Samedi 24 avril 2021

18h00 : Montpellier - Tremblay

18h00 : Nîmes - Cesson-Rennes

20h30 : Toulouse - Saint-Raphaël



Dimanche 25 avril 2021

16h30 : Ivry - Aix

17h00 : Dunkerque - Chartres

17h00 : PSG Handball - Nantes



Mercredi 26 mai 2021

19h00 : Créteil - Limoges