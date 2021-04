Lidl Starligue (J23) : Tremblay chute à domicile face à Toulouse

Avant le choc entre le PSG et Montpellier, Tremblay avait une carte à jouer dans la course au maintien. Restant sur une victoire face à Créteil, le TFHB pouvait confirmer son regain de forme mais Toulouse a su faire la différence. Si l’entame a vu les deux équipes se rendre coup pour coup, le Fenix a progressivement creusé l’écart, comptant sept longueurs d’avance après 17 minutes de jeu. Ne coupant par leur effort, les coéquipiers de Nemanja Ilic (7 buts sur 10 tirs) ont poussé leur avantage jusqu’à neuf longueurs, avant que Pedro Portela (7 buts sur 11 tirs) ne réduise l’écart juste avant la mi-temps. Avec un Cesar de Almeida présent dans le but (14 arrêts à 38% d’efficacité), les joueurs de Philippe Gardent ont gardé la main, comptant toujours huit buts d’avance à dix minutes du terme de la rencontre. A l’orgueil, Tremblay a conclu la rencontre sur un 3-0 pour s’incliner de cinq longueurs (26-31) et rester lanterne rouge du championnat à égalité de points avec Ivry et à trois longueurs de Créteil. Toulouse, pour sa part, signe un quatrième match sans défaite et revient à deux points de Limoges, actuel sixième du classement.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 23EME JOURNEE

Vendredi 16 avril 2021

Limoges - Cesson-Rennes : 26-27

Saint-Raphaël - Nîmes : 30-34



Samedi 17 avril 2021

Tremblay - Toulouse : 26-31

20h30 : PSG Handball - Montpellier



Dimanche 18 avril 2021

16h00 : Chartres - Chambéry

17h00 : Istres - Ivry

17h00 : Nantes - Dunkerque



Reporté à une date ultérieure

Aix - Créteil