Lidl Starligue (J23) : Nantes s'accroche au podium

Chambéry sur le fil

Istres se donne de l'air

HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 23EME JOURNEE

Vendredi 16 avril 2021

Samedi 17 avril 2021

Dimanche 18 avril 2021

Reporté à une date ultérieure

En attendait qu'Aix dispute ses deux matchs en retard, Nantes reste troisième de la Lidl Starligue à l'issue de la 23eme journée. Le H a déroulé contre Dunkerque (12eme) ce dimanche, et s'est imposé 43-28. Pourtant, les vingt premières minutes ont été très serrées et Nantes n'a jamais compté plus de deux buts d'avance.En deuxième période, le H a déroulé son handball, par séries de 2-0, 3-0 ou 4-0, et l'a donc emporté de quinze buts sans trembler, avec notamment une redoutable efficacité au tir : 81% ! Aymeric Minne termine avec 10 buts et Cyril Dumoulin avec 13 arrêts, alors que les 6 buts de Benjamin Afgour n'ont pas suffi à l'USDK.Dans un match du ventre mou, Chambéry (9eme), qui restait sur trois défaites de suite, est allé s'imposer 22-21 à Chartres (11eme) sur le fil. Les joueurs de l'Eure-et-Loir ont pourtant mené une grande partie de la rencontre, avec un maximum de quatre buts d'avance en première mi-temps (13-12, mt). En deuxième, Chambéry a réussi à passer devant à la 34eme (14-15), avant de subir un gros coup de mou et se retrouver mené 20-16 à douze minutes de la fin. Mais les Savoyards y ont cru jusqu'au bout, et ont égalisé à 20-20 en trois minutes, puis à 21-21 à quatre minutes de la fin.Ce sont donc les Savoyards qui s'imposent, avec notamment 7 buts d'Alejandro Costoya et 13 arrêts de Nikola Portner (6 buts pour Ilic et Jukic côté Chartres).Enfin, le dernier match de ce dimanche a vu la victoire capitale d'Istres, treizième, contre Ivry, avant-dernier, mais qui compte six matchs de retard sur certaines équipes (30-28). Les 40 premières minutes de la rencontre ont été serrées, aucune des deux équipes ne comptant plus de deux points d'avance, mais les Provençaux se sont détachés sur la fin, grâce à des 3-0 et 2-0, pour l'emporter de deux buts.(8 buts pour Linus Persson côté USI).Limoges -: 26-27Saint-Raphaël -: 30-34Tremblay -: 26-31- Montpellier : 31-28Chartres -: 21-22- Ivry : 30-28- Dunkerque : 43-28Aix - Créteil