Lidl Starligue (J23) : Limoges s'incline à nouveau, Nîmes en profite

Limoges ne s’en sort pas. Séduisants en début de saison, les Limougeauds ont perdu de leur superbe et, face à Cesson-Rennes, ont signé leur cinquième défaite consécutive en championnat. Si les deux équipes ont rivalisé pendant le premier quart d’heure, les coéquipiers de Dragan Gajic (9 buts sur 11 tirs) ont signé un 4-0 pour creuser un premier écart significatif dans ce match. Malgré un petit trou d’air avant la pause, Limoges a retrouvé son vestiaire avec trois buts d’avance. Mais, en début de deuxième période, le carton rouge contre Yassine Idrissi (9 arrêts à 39% d’efficacité) pour une sortie irrégulière du gardien limougeaud a été un premier coup dur. Denis Serdarevic l’a remplacé dans la cage et Limoges a pu garder un petit matelas tout au long du deuxième acte, avec quatre buts d’avance à dix minutes du terme de la rencontre. C’est alors que les arrêts se sont multipliés par Joze Baznik (10 arrêts à 28% d’efficacité) quand les Limougeauds ont perdu en efficacité. Le résultat a été un 6-0 pour les coéquipiers de Florian Delecroix (8 buts sur 11 tirs) qui arrachent une victoire d’un but (26-27), un quatrième match sans défaite pour les Bretons qui se donnent de l’air par rapport à la zone rouge.

Nîmes solide cinquième

Pour Limoges, cette défaite est une mauvaise nouvelle car, dans le même temps, Nîmes est allé chercher à Saint-Raphaël sa quatrième victoire en cinq matchs. Face aux Varois, la « Green Team » a été une nouvelle fois en « mode diesel », les coéquipiers de Johannes Marescot (9 buts sur 9 tirs) menant de cinq longueurs après onze minutes de jeu. Tout au long de la première période, l’écart a oscillé entre trois et quatre longueurs pour un SRVHB qui a perdu Vadim Gayduchenko (1 but sur 3 tirs) peu avant la mi-temps sur carton rouge et vu Nîmes revenir à deux longueurs à la pause. Emmené par Ahmed Hesham (5 buts sur 9 tirs) et Mohammad Sanad (7 buts sur 11 tirs), l’USAM a égalisé trois minutes après la reprise, les deux équipes ne se lâchant plus jusqu’à l’entame des dix dernières minutes. Saint-Raphaël jouant le tout pour le tout avec le jeu à sept joueurs de champ, Nîmes a bonifié deux ballons récupérés en marquant dans la cage vide et, malgré les interventions d’Alexandre Demaille (12 arrêts à 31% d’efficacité), creuser l’écart pour s’imposer de quatre buts (30-34). Avec la défaite de Limoges, l’USAM prend trois points d’avance et consolide sa cinquième place.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 23EME JOURNEE

Vendredi 16 avril 2021

Limoges - Cesson-Rennes : 26-27

Saint-Raphaël - Nîmes : 30-34



Samedi 17 avril 2021

16h00 : Tremblay - Toulouse

20h30 : PSG Handball - Montpellier



Dimanche 18 avril 2021

16h00 : Chartres - Chambéry

17h00 : Istres - Ivry

17h00 : Nantes - Dunkerque



Reporté à une date ultérieure

Aix - Créteil