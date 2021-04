Lidl Starligue (J22) : Encore une victoire aisée pour le PSG

Le PSG Handball reste intraitable en Lidl Starligue. A l’occasion de son déplacement à Dunkerque dans le cadre de la 22eme journée, les joueurs de Raul Gonzalez Gutierrez ont signé leur 19eme succès en autant de rencontres, égalant ainsi le record détenu par Montpellier. Au lendemain du succès des Héraultais face à Istres qui leur avait permis de revenir à hauteur, les joueurs de la Capitale ont creusé à nouveau l’écart avec un match en moins. Si Gabin Martinez (3 buts sur 8 tirs) a répondu à l’ouverture du score de Dainis Kristopans (4 buts sur 5 tirs), les Parisiens ont très vite pris leurs aises au tableau d’affichage, menant de quatre longueurs au quart d’heure de jeu par l’intermédiaire d’Elohim Prandi (3 buts sur 5 tirs). Si Samir Bellahcene (7 arrêts à 24% d’efficacité) a retardé autant que possible l’échéance, un dernier jet de sept mètres de Mikkel Hansen a permis au PSG de retrouver son vestiaire avec quatre longueurs d’avance. Alors que Yann Genty (9 arrêts à 45% d’efficacité) a fait son entrée dans le but parisien après la pause, le PSG a continué à imposer son rythme à la rencontre.

Le PSG a pu faire tourner son effectif

Un temps bloqué à quatre longueurs, l’écart entre les deux formations est reparti à la hausse, la faute à une défense parisienne intraitable, qui a réduit au silence l’attaque dunkerquoise pendant près de dix minutes. Un trou d’air de la part de l’USDK qui a permis au club de la Capitale, grâce notamment à Luka Karabatic (2 buts sur 2 tirs) de prendre douze longueurs d’avance avec un peu moins d’un quart d’heure à jouer. Le staff parisien, avec l’écart prenant d’importantes proportions, n’a pas hésité à faire des rotations avec notamment l’entrée en jeu du jeune Baptiste Clay (3 buts sur 4 tirs). Des choix qui ont fait un peu baisser le niveau de jeu parisien, Quentin Hulot (6 arrêts à 46% d’efficacité) se distinguant dans la cage nordiste alors que Benjamin Afgour (1 but sur 1 tir) et ses coéquipiers ont pu réduire l’écart à huit longueurs au coup de sifflet final (22-30). Alors que le PSG va enchaîner les matchs dans les semaines à venir, avec la réception d’Istres ce mardi avant celle de Montpellier ce vendredi, les Parisiens maintiennent leur dynamique au plus haut.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 22EME JOURNEE

Vendredi 9 avril 2021

Nîmes - Aix : 25-26



Samedi 10 avril 2021

Toulouse - Nantes : 29-29

Cesson-Rennes - Chartres : 31-24

Montpellier - Istres : 33-24

Chambéry - Créteil : 28-30



Dimanche 11 avril 2021

Dunkerque - PSG : 22-30



Mercredi 19 mai 2021

19h00 : St-Raphaël - Tremblay



Reporté à une date ultérieure

Ivry - Limoges