Lidl Starligue (J22) : Aix renoue avec la victoire

Acquevillo contré au buzzer

LIDL STARLIGUE / 22EME JOURNEE

Vendredi 9 avril 2021

Samedi 10 avril 2021

Dimanche 11 avril 2021

Mercredi 19 mai 2021

On respire du côté d'Aix ! Alors que le club provençal n'avait plus connu la victoire depuis quatre matchs en championnat (un nul, trois défaites) et avait été touché par le coronavirus, le PAUC s'est imposé ce vendredi sur le terrain de Nîmes en ouverture de la 22eme journée de Lidl Starligue. Les Aixois l'ont emporté 26-25 après une grande deuxième mi-temps. Après onze premières minutes équilibrées (5-5), c'est en effet Nîmes qui pris les commandes de la partie, avec d'abord un 4-0 pour creuser l'écart (9-5, 17eme), et finalement un avantage de deux buts à la mi-temps (14-12). Au retour des vestiaires, Aix est parvenu à plusieurs reprises à revenir à -1, mais jamais à égaliser.A la 44eme, l'USAM menait encore 21-18, mais c'est à partir de là que les choses se sont gâtées. Les Aixois ont en effet signé un 4-0 pour passer devant pour la première fois depuis la 9eme minute (21-22, 50eme), puis ont enchaîné avec un 3-0 pour mener 26-23 à six secondes la fin. Benjamin Gallego (58eme) et Jean-jacques Acquevillo (59eme) ont ensuite marqué pour Nîmes, mais le dernier tir d'Acquevillo au buzzer a été contré, et c'est donc Aix qui s'impose.En face, les 11 buts de Mohammad Sanad et les 15 arrêts de Rémi Desbonnet n'ont pas suffi aux joueurs du Gard. Aix est quatrième au classement et Nîmes sixième.Nîmes -: 25-26Toulouse - NantesCesson-Rennes - ChartresMontpellier - IstresChambéry - CréteilDunkerque - PSGSt-Raphaël - Tremblay: Ivry - Limoges