Lidl Starligue (J21) : Première victoire en quatre mois pour Cesson-Rennes

Quatre mois que les joueurs de Cesson-Rennes attendaient ça. Depuis leur succès face à Créteil le 3 décembre dernier, les joueurs de Sébastien Leriche n’avaient plus connu la victoire en Lidl Starligue. Mais, sur le parquet de la lanterne rouge, la série de sept matchs sans succès est arrivée à son terme. Face à Tremblay, les coéquipiers de Mathieu Salou (6 buts sur 7 tirs) et Sylvain Hochet (6 buts sur 7 tirs) ont très vite pris les devants au tableau d’affichage, menant de quatre buts après 17 minutes de jeu. Mais Tremblay, dos au mur dans la course au maintien, a tout donné pour réduire l’écart et revenir à une longueur à la pause grâce à un jet de sept mètres d’Henrik Olsson (2 buts sur 5 tirs) à la dernière seconde. L’entame de la deuxième mi-temps a été un chassé-croisé entre les deux formations avec les Tremblaysiens qui ont fait la course en tête jusqu’aux cinq dernières minutes. C’est alors que les Bretons ont haussé le ton pour s’imposer d’une petite longueur (26-27) et s’offrir une marge de quatre points sur la zone de relégation. Pour Tremblay, le bol d’air venu des deux victoires consécutives en février dernier est bien loin avec ce deuxième revers de suite qui maintient le club à la dernière place, avec deux points de retard sur Ivry, premier non-relégable dont le match du week-end à Dunkerque a été reporté, et un seul sur Créteil, qui reçoit Toulouse ce dimanche.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 21EME JOURNEE

Vendredi 2 avril 2021

Chartres - Montpellier : 28-31

Limoges - Nîmes : 21-34



Samedi 3 avril 2021

Tremblay - Cesson-Rennes : 26-27



Dimanche 4 avril 2021

16h00 : Créteil - Toulouse

17h00 : PSG Handball - Chambéry



Mercredi 12 mai 2021

20h00 : Nantes - Saint-Raphaël



Reportés à une date ultérieure

Aix - Istres

Dunkerque - Ivry