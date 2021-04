Lidl Starligue (J21) : Montpellier et Nîmes gagnent à l'extérieur

Montpellier revient à deux points du PSG ! Même si le MHB compte un match de plus que son rival parisien, il lui met tout de même la pression après sa victoire 31-28 à Chartres (10eme) ce vendredi lors de la 21eme journée de Lidl Starligue. Les Héraultais, qui restaient sur huit matchs sans défaite toutes compétitions confondues, n'ont jamais été menés lors de cette partie. Ils n'ont compté que un ou deux buts d'écart durant le premier quart d'heure, mais ont ensuite appuyé sur l'accélérateur, grâce notamment à un 3-0, pour mener 15-10 à la 25eme et finalement 16-12 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Chartres a réussi à revenir à -2 (19-21, 40eme), mais Montpellier a rapidement repris quatre buts d'avance, puis a vu Chartres revenir à -1 (26-27) à cinq minutes de la fin, avant de conclure sur un 4-2. Le MHB a notamment pu compter sur les 9 buts de Lucas Pellas et les 9 arrêts de Kévin Bonnefoi. En face, les 9 buts de Marc Canellas n'ont pas suffi.

Nîmes a déroulé

Dans l'autre match de la soirée, Nîmes, sixième, a infligé à Limoges une quatrième défaite de suite. Et même une lourde défaite puisque les joueurs du Gard l'ont emporté 34-21. Limoges n'a mené qu'à deux reprises lors de cette partie : 1-0 et 2-1. Mais Nîmes s'est rapidement mis en route, avec un 6-0 qui lui a permis de mener 10-3 à la 15eme, et 19-10 à la mi-temps. En deuxième période, l'USAM n'a jamais été inquiétée et n'a cessé d'augmenter son avance, qui a longtemps oscillé entre +10 et +12, pour finalement se retrouver à +13 à la fin du match. Michaël Guigou termine avec 7 buts et Rémi Desbonnet avec 9 arrêts, alors que les Limougeauds n'ont eu que 50% de réussite au tir, Yoav Lumbroso finissant avec 5 buts (10 arrêts pour Denis Serdarevic).



LIDL STARLIGUE / 21EME JOURNEE

Vendredi 2 avril 2021

Chartres - Montpellier : 28-31

Limoges - Nîmes : 21-34



Samedi 3 avril 2021

20h30 : Tremblay - Cesson-Rennes



Dimanche 4 avril 2021

16h00 : Créteil - Toulouse

17h00 : PSG - Chambéry



Mercredi 12 mai 2021

20h00 : Nantes - Saint-Raphaël



Reportés : Aix - Istres et Dunkerque - Ivry