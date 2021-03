Lidl Starligue (J20) : Nantes et Montpellier sans trembler

Nantes n'a pas tremblé

LIDL STARLIGUE / 20EME JOURNEE

Samedi 27 mars 2021

Dimanche 28 mars 2021

Mercredi 14 avril 2021

Mardi 20 avril 2021

Mardi 11 mai 2021

Mardi 19 mai 2021

Touché par le coronavirus, le PSG Handball ne jouera pas ce week-end en Starligue, et ses poursuivants en profitent pour recoller au leader et laisser un peu de suspense dans ce championnat de France. Montpellier a battu Limoges (5eme) et conforte sa place de dauphin, à quatre points des Parisiens et avec le même nombre de matchs disputés.Aucune des deux équipes n'a en effet compté plus de deux buts d'avance jusqu'à la 27eme minute, où les Héraultais ont commencé à prendre leur envol, pour mener 19-16 à la mi-temps. Ils ont ensuite compté six puis huit buts d'avance et n'ont jamais tremblé durant cette deuxième période, face à des Limougeauds limités et moins efficaces au tir (63% contre 70%). Hugo Descat (9 buts), Alexis Borges (8 buts) et Kévin Bonnefoi (12 arrêts) ont porté Montpellier vers la victoire, alors que Limoges a pu compter sur Dragan Gajic et Igor Zabic, auteurs de 5 buts chacun, mais cela était bien trop insuffisant.De son côté, Nantes est allé l'emporter 25-21 à Cesson-Rennes (13eme) et reste sur le podium, à quatre points de Montpellier. Les joueurs de l'Ille-et-Vilaine ont tenu jusqu'à 2-2, puis ont ensuite encaissé un 6-0 et ils n'ont jamais revu le H., et Cesson-Rennes n'est pas parvenu à revenir à moins de six buts (13-19, 45eme), avant le money-time, quand l'affaire était déjà entendue. Le H, qui a rentré 53% de ses tirs (51% pour Cesson-Rennes), s'impose donc de quatre buts. et pourra remercier Valero Rivera (6 buts) et Cyril Dumoulin (8 arrêts). En face, Youenn Cardinal a marqué 6 buts et Joze Baznik a signé 14 arrêts, mais cela n'a pas suffi.Cesson-Rennes -: 21-25- Limoges : 37-29Chambéry - Aix-en-ProvenceIvry - TremblaySt-Raphaël - DunkerqueToulouse - PSGNîmes - ChartresIstres - Créteil