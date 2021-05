Lidl Starligue (J20) : Ivry se donne de l'air

Mohamed a porté Ivry

HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 20EME JOURNEE

Un bol d'air pour Ivry ! Les joueurs du Val-de-Marne ont dominé Tremblay dans l'un des nombreux derbys franciliens de la saison de Lidl Starligue, lors d'une rencontre en retard de la 20eme journée. L'USI s'est imposée 32-29, signant ainsi une victoire capitale en vue du maintien. Ce match ne s'est décanté que lors de ses derniers instants.Puis Ivry a repris une belle avance, comptant trois buts d'avance à plusieurs reprises (24-21, 42eme). Mais une fois de plus, les joueurs de Seine-St-Denis sont parvenus à égaliser (26-26, 49eme). Cependant, Ivry a décidé d'appuyer sur l'accélérateur dans le money-time, avec un 5-0 réussi en six minutes grâce à cinq buteurs différents. Tremblay est revenu à -3 mais pas mieux, et doit donc s'incliner.Antonin Mohamed a été le grand artisan de cette victoire d'Ivry (qui a converti 76% de ses tirs), avec 9 buts, alors qu'Etienne Mocquais en a inscrit 9 également pour Tremblay (62% de réussite au tir), mais cela n'a pas suffi.Mais les Istréens ont disputé un match de moins que les joueurs de l'USI et deux de moins que le TFHB. Lors de la prochaine journée, jeudi, Ivry ira à Aix (4eme) et Tremblay se rendra à St-Raphaël (9eme).Cesson-Rennes -: 21-25- Limoges : 37-29Saint-Raphaël -: 23-27Toulouse -: 28-40- Aix : 27-23- Chartres : 34-20- Tremblay : 32-29Istres - Créteil