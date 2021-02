Lidl Starligue (J17) : Premier succès pour Tremblay, le PSG facile à Chartres

En Lidl Starligue, le PSG est imperméable à la pression. Alors que Montpellier, vainqueur d’Ivry ce vendredi, est revenu à quatre points, le sextuple champion de France a répondu sans forcer son talent. En déplacement sur le parquet de Chartres, les joueurs de Raul Gonzalez Gutierrez ont signé un quinzième succès en autant de matchs de championnat cette saison. Si les Chartrains ont très tôt pris deux buts d’avance grâce à Titouan Afanou Gatine (2 buts sur 6 tirs), Nedim Remili (5 buts sur 7 tirs) et Luc Steins (5 buts sur 5 tirs) ont remis le PSG dans le sens de la marche. Deux buts qui ont en fait lancé un 6-0 pour les Parisiens qui ont pris le large au score. Jusqu’à la mi-temps, les coéquipiers de Vanja Ilic (6 buts sur 9 tirs) ont pu maintenir l’écart sous la barre des cinq buts, rejoignant leur vestiaire avec seulement trois longueurs de retard. Mais les Parisiens, emmenés par Elohim Prandi (11 buts sur 12 tirs) sont repartis à l’attaque dès l’entame du deuxième acte. A un quart d’heure de la fin de la rencontre, grâce à trois buts consécutifs, Chartres est revenu à cinq buts avant de couler dans une fin de match échevelée. Au final, le PSG s’impose de dix buts (29-39) et reprend ses aises au classement.

Tremblay, première !

Après douze défaites et un match nul, les joueurs de Tremblay ont enfin pu quitter un parquet de Lidl Starligue avec le sourire. A l’occasion d’un déplacement à Chambéry, qui restait sur trois victoires consécutives en championnat, les coéquipiers du futur Nantais Pedro Portela (9 buts sur 11 tirs) ont signé leur premier succès de la saison. Si les Chambériens ont pris le meilleur départ, un 3-0 signé Bakary Diallo (1 but sur 1 tir), Etienne Mocquais (5 buts sur 9 tirs) et Mohamed Soussi (1 but sur 2 tirs) a permis à Tremblay de passer devant au score pour compter trois buts d’avance à la mi-temps. Une nouvelle série équivalente dix minutes après le repos a permis aux Franciliens de conserver la main au tableau d’affichage, Patrice Annonay (10 arrêts à 33% d’efficacité) veillant dans le but tremblaysien. Si Chambéry a fini fort avec deux buts d’Arthur Anquetil (3 buts sur 3 tirs) et Demis Grigoras (3 buts sur 4 tirs) dans la dernière minute, c’est bien Tremblay qui s’impose de deux longueurs (25-27) et revient à un point de Créteil et quatre d’Ivry, tous deux battus ce vendredi. Pour les Savoyards, c’est un coup d’arrêt avec le Top 5 qui s’échappe.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 17EME JOURNEE

Jeudi 18 février 2021

Cesson-Rennes - Istres : 26-27



Vendredi 19 février 2021

Créteil - Nîmes : 26-29

Limoges - Saint-Raphaël : 31-29

Montpellier - Ivry : 34-26



Samedi 20 février 2021

Chambéry - Tremblay : 25-27

Chartres - PSG : 29-39.



Dimanche 21 février 2021

17h00 : Nantes - Aix



Reporté à une date ultérieure

Dunkerque - Toulouse