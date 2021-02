Lidl Starligue (J17) : Istres s'en sort contre Cesson-Rennes

🔥 𝙑𝙄𝘾𝙏𝙊𝙄𝙍𝙀 26-27 🔥

2 points importants décrochés face à @crmhb ce soir pour la J17 @LidlStarligue 👏 pic.twitter.com/GBpquR2YBw

— Istres Provence Handball (@IstresHB) February 18, 2021

Chambéry - Tremblay reporté



⤴️ La rencontre face à Tremblay prévue ce jeudi 18 février à 20h30 est reportée. Le match se tiendra ce samedi 20 février, à 17h00. https://t.co/Znzs2Ax0zd

— Chambéry Savoie Mont Blanc (@TeamChambe) February 17, 2021

HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 17EME JOURNEE

Jeudi 18 février 2021

Vendredi 19 février 2021

Samedi 20 février 2021

Dimanche 21 février 2021

Istres se donne de l'air.Pourtant, ce sont bien les Bretons qui ont le mieux débuté ce match et faisaient la course en tête dans les premières minutes, mais les visiteurs ont su inverser la tendance et passer en tête à la pause (12-13). Devant, Istres n'a cependant pas su faire le break dans ce match et ont même vu les locaux reprendre la tête jusqu'à la 54eme minute (24-23). Plus fort dans le money time avec un 4-2 pour eux dans les dernières minutes, les Provençaux se sont arrachés pour aller glaner un 2eme succès de suite en championnat.Du côté de Cesson-Rennes, Youenn Cardinal et Hugo Kamtchop Baril, six buts chacun, n'ont pu empêcher leur club de s'incliner une 3eme fois de suite. Avec ce succès, Istres compte désormais 11 points et prend ses distances sur Créteil, actuellement 15eme et premier relégable. A l'inverse, les Bretons restent sous la menace, eux qui comptent que quatre longueurs de plus sur la zone rouge.Egalement prévu ce jeudi, le match entre Chambéry et Tremblay a été reporté à samedi (17h00) suite à un cas de coronavirus au sein de l'effectif des visiteurs. «Ce match était initialement prévu le jeudi 18 février, à 20h30 au Phare ! Face à un cas de Covid dans l’effectif tremblaysien, la date initialement prévue pour cette rencontre ne sera pas tenue. Le match se tiendra ce samedi 20 février, à 17 heures.», peut-on lire dans le communiqué du club savoyard.Cesson-Rennes -: 26-27Chambéry - TremblayCréteil - NîmesLimoges - Saint-RaphaëMontpellier - IvryChartres - PSGDunkerque - ToulouseNantes - Aix