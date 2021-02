Lidl Starligue (J16) : Aix conserve son invincibilité

Et de dix ! Aix est désormais invaincu depuis dix matchs en Starligue (depuis sa défaite le 27 septembre à Paris), suite à son succès 33-28 face à Cesson-Rennes ce jeudi en ouverture de la 16eme journée. Les Provençaux, emmenés par leur duo Imanol Garciandia (7 buts) - William Accambray (6 buts), ont livré un match sérieux, où ils ont attendu les vingt dernières minutes pour faire la différence. Les Bretons ont en effet dominé le début de la rencontre, et ont mené jusqu'à 8-7 à 12eme minute. Puis les deux équipes n'ont pas réussi à se séparer jusqu'à 11-11, où Aix a décidé d'accélérer et a infligé un 3-0 à son adversaire. Une différence de trois buts qui est restée la même jusqu'à la mi-temps (16-13). A la reprise, Cesson-Rennes est parvenu à revenir à -1 (19-18) à la 37eme et à tenir cet écart pendant quatre minutes (23-22), mais un nouveau 3-0 a permis aux Provençaux de reprendre le large. L'écart a ensuite oscillé entre trois et cinq buts en faveur des locaux, qui se sont finalement imposés de cinq buts.

Des statistiques défavorables pour Aix

Malgré de moins bonnes statistiques aux tirs (63% de réussite contre 65%) et aux arrêts (20% contre 23%), et un Florian Delecroix auteur de 9 buts pour Cesson-Rennes, Aix était bien le plus fort ce jeudi. Les Provençaux en profitent pour grimper à la deuxième place du classement, avec un point d'avance sur Montpellier, qui ira à St-Raphaël (7eme) samedi. Mais ils ont comptent encore cinq points de retard (et un match en plus à disputer) sur le leader parisien, avant le choc à Nantes (5eme) la semaine prochaine. Les Bretons, de leur côté, sont dixièmes, mais avec seulement quatre points d'avance (et deux matchs de plus disputés) sur le premier relégable.



HANDBALL / LIDL STARLIGUE

16eme journée - Jeudi 11 février 2021

Aix - Cesson-Rennes : 33-28



Vendredi 12 février 2021

19h00 : Istres - Dunkerque

19h00 : Ivry - Chartres

20h00 : Nîmes - Chambéry



Samedi 13 février 2021

17h00 : PSG - Créteil

19h00 : Saint-Raphaël - Montpellier



Mardi 16 février 2021

20h30 : Toulouse - Limoges