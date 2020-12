Lidl Starligue (J12) : Montpellier, Limoges et Aix restent au contact

On n'arrête plus Aix-en-Provence ! Les Aixois ont signé leur sixième victoire d'affilée en Lidl Starligue, en allant s'imposer 35-28 lors de la 12eme journée, ce qui leur permet de conserver la quatrième place du classement. Si le début de match a été serré (4-4, 6eme), les Provençaux ont ensuite pris la rencontre en main et n'ont plus été inquiétés, creusant l'écart au fur et à mesure de la partie : 7-5 à la 10eme, 12-7 à la 20eme, 18-12 à la mi-temps, 23-16 à la 40eme et 28-20 à la 50eme, grâce notamment à une réussite au tir de 70% (55% pour le Fenix). Matthieu Ong termine meilleur marqueur d'Aix, avec 7 buts, alors qu'Ayoub Abdi en a inscrit 8 pour Toulouse, désormais 11eme du classement. A noter également les 15 arrêts du gardien aixois Wesley Pardin. Montpellier, de son côté, revient à quatre points du leader, le PSG, après son troisième succès consécutif, sur le terrain de Créteil (14eme) : 25-32. A l'instar d'Aix, le MHB a été tenu en échec durant les premières minutes (3-3, 6eme), avant de prendre peu à peu le large : 7-4 à la 10eme, 12-8 à la 20eme, 16-11 à la mi-temps, 22-17 à la 40eme et 27-22 à la 50eme. Hugo Descat, auteur de 6 buts, a grandement contribué à cette victoire héraultaise, alors que les 6 buts de Felipe Borges n'ont pas suffi à Créteil.

Limoges toujours là

Limoges, quant à lui, conserve sa quatrième place, après sa victoire 33-26 contre Tremblay, la lanterne rouge, qui n'a donc toujours pas gagné. Les Limougeauds ont mené d'un bout à l'autre dans cette partie (13-9 , mt). Les Franciliens ont réussi à revenir à -1 à la 38eme minute, mais ont craqué de nouveau, la faute notamment aux 8 buts de Dragan Gajic et aux 13 arrêts de Yassine Idrissi (6 buts pour Portela et Soussi côté Tremblay). A la septième place, on retrouve Chambéry, qui a signé sa deuxième victoire de suite, contre Ivry, avant-dernier (31-27). Les Savoyards ont mené de la 4eme à la dernière minute dans cette partie, avec un écart qui a grimpé jusqu'à +9 à la 43eme. Pierre Paturel et Benjamin Richert ont chacun inscrit 5 buts pour Chambéry, et Antonin Mohamed 7 pour Ivry. Enfin, dans un match du ventre mou, Chartres (12eme) a pris le meilleur sur Dunkerque (9eme), s'imposant 27-23. Les joueurs de Chartres ont attendu la deuxième mi-temps pour faire la différence, avec un 7-0 rédhibitoire réussi entre la 38eme et la 51eme minute. Vanja Ilic termine meilleur marqueur du match avec 11 buts (5 buts pour Dylan Garain côté nordiste).



STARLIGUE / 12EME JOURNEE

Jeudi 10 décembre 2020

Istres - Cesson-Rennes : 26-26 QU



Vendredi 11 décembre 2020

Toulouse - Aix : 28-35

Chambéry - Ivry : 31-27

Chartres - Dunkerque : 27-23

Créteil - Montpellier : 25-32

Limoges - Tremblay : 33-26



Samedi 12 décembre 2020

17h30 : Nîmes - St-Raphaël



Dimanche 13 décembre 2020

18h00 : Nantes - PSG