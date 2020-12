Lidl Starligue (J11) : Montpellier étrille Chambéry, Limoges chute à Saint-Raphaël

Limoges cède sa place de dauphin du PSG

HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 11EME JOURNEE

Jeudi 3 décembre 2020

Vendredi 4 décembre 2020

Samedi 5 décembre 2020

Dimanche 6 décembre 2020

Reporté

Une victoire qui ne souffre d'aucune contestation. Ce vendredi soir, dans le cadre de la 11eme journée de Lidl Starligue, Montpellier a très largement battu Chambéry (42-27). A la pause, l'écart était forcément déjà fait (20-13, +7). Par la suite, à la faveur d'une seconde période également remportée, avec, cette fois, un écart de +8 (22-14), à l'arrivée, cela donne donc une victoire fleuve pour les Montpelliérains (+15, 42-27)., enchaînent là une douzième rencontre sans défaite, toutes compétitions confondues, eux qui restent même désormais sur six victoires de rang, toutes compétitions confondues. De plus, à domicile, cette saison, le MHB est également invaincu. De son côté, Chambéry reste en grande difficulté et enregistre là sa quatrième défaite de la saison en huit rencontres déjà disputées.Le reste de son bilan est de deux matchs nuls pour seulement deux petites victoires. A l'extérieur, après seulement deux sorties, le club savoyard était tout bonnement invaincu, mais cette invincibilité vient donc de prendre fin. Au niveau du classement du championnat de France, Chambéry est onzième alors que Montpellier grimpe à la deuxième place. Dauphin du PSG jusqu'à présent, Limoges doit céder sa place, après sa défaite dans la salle de Saint-Raphaël (35-30).A la pause, la tendance penchait même déjà du côté des locaux (16-15, +1), qui ont également pu compter sur leur gardien Alexandre Demaille (13 arrêts). Le second acte a également été à leur avantage (19-15, +4), ce qui leur a donc permis de porter leur avance finale à +5 (35-30).- Créteil : 33-30Tremblay -: 23-28- Chambéry : 42-27- Limoges : 35-3018h00 : Aix - Nîmes18h00 : Ivry - Toulouse15h30 : Dunkerque - NantesPSG - Istres