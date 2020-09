Lidl Starligue : Des play-offs pour terminer la saison ?

🎙️ @DavidTebib, président de la LNH : « Je me félicite que nous soyons la première ligue professionnelle de sport collectif à anticiper à ce point les éventuelles conséquences de la pandémie sur notre activité. » ➡️ https://t.co/QCj88TXjCF pic.twitter.com/9cmqHWGV5F

A contexte sanitaire exceptionnel, règlement exceptionnel : la saison de Lidl Starligue pourrait se terminer avec des play-offs. La LNH a dévoilé ce lundi un format qui pourrait être mis en place s'il y a trop de matchs reportés à cause du Covid-19. Ce plan B a été officialisé après avoir été voté lors d'une assemblée générale.. Un moyen de s'assurer qu'un champion de France soit désigné en 2021.Tout se jouera le 21 décembre. A cette date-là, les 16 clubs de l'élite auront besoin d'avoir joué 10 des 14 matchs prévus avant les fêtes de fin d'année. Si ce n'est pas le cas, au retour de la trêve hivernale, le championnat se poursuivra avec quatre groupes de quatre. Un tirage au sort aura eu lieu au préalable pour effectuer la répartition. Chaque équipe jouera deux fois contre les autres membres de son groupe. Après ces six matchs, une phase à élimination directe sur deux tours et en matchs aller-retour aura lieu entre les formations qui ont obtenu le même classement.. Si cette formule est adoptée en cours de saison mais qu'elle n'arrive pas à aller au bout, personne ne succédera au PSG. Par ailleurs, si le championnat se déroule de manière traditionnelle, 25 journées vont être nécessaires pour sacrer un champion de France. Si toutes les équipes n'ont pas disputé le même nombre de matchs, une pondération aura lieu selon un modèle qui n'a pas encore été choisi. Avec toutes ces mesures exceptionnelles, la LNH se donne de grandes chances de terminer la saison 2020-2021 de handball français d'une manière équitable.