Lidl Starligue - Aix : Thierry Anti arrive dès la saison prochaine

Thierry Anti est de retour en France ! L’ancien coach emblématique de Créteil (1994-2004) et de Nantes (2009-2019) notamment, parti au Sporting Lisbonne l’été dernier, va revenir en Lidl Starligue dès la saison prochaine. Alors qu’il avait signé un contrat de trois ans avec Aix-en-Provence, de 2021 à 2024, l’entraîneur de 61 ans va finalement rejoindre le PAUC dès la saison prochaine, en remplacement de Jérôme Fernandez. « Je n’ai pas encore signé mais j’ai effectivement donné mon accord de principe au Pays d’Aix Université Club pour anticiper ma venue dès la saison prochaine. Jérôme Fernandez qui était l’entraîneur s’est finalement entendu avec les dirigeants pour renoncer à sa dernière année de contrat », a confié Thierry Anti à France Télévisions. L’ancien joueur de St-Maur et Créteil explique également qu’il était prêt à travailler en tant que manager pendant un an, aux côtés de Jérôme Fernandez, mais l’ancien capitaine des Experts a préféré arrêter.

Objectif Ligue des Champions

Même s’il n’a pas participé au recrutement du PAUC (qui a terminé sixième cette saison), Thierry Anti arrive avec beaucoup d’ambitions : « Il faut se mettre dans l’idée à terme d’aller chercher le Top 3, voire le Top 2 pour jouer la Ligue des Champions. Ça va demander un peu de temps sans doute mais ce qui est sûr, c’est qu’on ne va pas jouer le maintien, comme dirait Guy Roux. Et qu’on se le dise, je ne viens pas à Aix pour le soleil ! Je l’avais déjà à Lisbonne ! Il y a vraiment la volonté de faire du PAUC l’un des meilleurs clubs français. » Les adversaires des Provençaux sont prévenus.