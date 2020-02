Lidl Starligue - Aix : Jérôme Fernandez remplacé à l'été 2021 par Thierry Anti

Fernandez va se rapprocher du centre de formation

Le club d’Aix est décidé à poursuivre son développement et a décidé de s’en donner les moyens. Entraineur du club provençal depuis 2015 dans le cadre de sa reconversion à l’issue de sa carrière de joueur, Jérôme Fernandez va céder sa place à compter de l’été 2021. En effet, le PAUC a officialisé l’arrivée dès l’été 2021 au poste de manager sportif, en lieu et place de Stéphane Cambriels, limogé il y a quelques semaines, et d’entraîneur principal de Thierry Anti. Artisan de la progression du HBC Nantes entre 2009 et 2019, marquée par une installation durable dans le haut du tableau de Lidl Starligue du club, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue et un Trophée des Champions mais également trois finales européennes dont celle perdue en Ligue des Champions face à Montpellier en 2018 à Cologne, le Parisien va faire un retour remarqué dans le championnat de France, lui qui ambitionnait encore récemment de succéder à Didier Dinart au poste de sélectionneur de l’équipe de France.Parti du « H » l’été dernier un an avant l’échéance de son contrat, une fin de mandat marquée par des dissensions croissantes avec ses dirigeants, Thierry Anti a depuis pris en main la destinée du Sporting Portugal, qu’il va donc quitter à l’issue de la saison 2020-2021. Il a ainsi participé à l’éclosion du handball portugais tant au niveau des clubs que de la sélection, qui a participé à l’élimination de l’équipe de France dès le Tour Préliminaire. Cette arrivée de l’ancien entraîneur nantais va ainsi mettre un terme aux fonctions de Jérôme Fernandez mais, comme le PAUC l’indique dans son communiqué, « cette décision n’est pas une sanction à l’égard de tout le travail accompli de la part de Jérôme Fernandez et son staff qui ont atteint tous les objectifs fixés jusqu’à présent ». L’ancien capitaine de l’équipe de France restera au sein du club au niveau du centre de formation et « tiendra également un rôle d’ambassadeur auprès des nombreux partenaires privés et institutionnels du club ». Le club aixois va entrer dans une nouvelle phase de son développement