Lidl Starligue - Aix : Honrubia va signer !

Non, Samuel Honrubia n'est pas encore à la retraite ! Non conservé par Tremblay en fin de saison dernière, l'ailier gauche de 33 ans avait pris une licence pour jouer avec la réserve d'Ivry, préférant rester en région parisienne pour suivre ses études à l'école de diététique et de nutrition humaine ou sportive. Mais le natif de Béziers va retourner dans le Sud ! Selon les informations de l'édition de ce mardi de La Provence, l'ancien international français (champion olympique 2012, champion du monde 2011 et 2015, champion d'Europe 2014) va signer pour un an et demi avec Aix-en-Provence, de janvier 202 à juin 2021. Il retrouvera ainsi au PAUC (actuel 6eme de Starligue après onze journées, à dix points du PSG) son ancien capitaine chez les Bleus et actuel entraîneur des Provençaux Jérôme Fernandez. Grâce à Aix, Samuel Honrubia va donc connaître un quatrième club durant sa carrière professionnelle, après Montpellier (2004-12), le PSG (2012-16) et Tremblay (2016-19). Il compte pas moins de dix titres de champion de France à son palmarès !