Les douze coups de Karabatic

2001 - 2005 (Montpellier)

2009 - 2013 (Montpellier)

2015 - 2020 (PSG)

Sorti du centre de formation héraultais, Nikola Karabatic démarre à 17 ans. Dès sa première saison, il permet aux Montpelliérains de reprendre le titre de champion à Chambéry, battant aussi les Savoyards en finale de Coupe pour le doublé. Au milieu de ce premier passage, le point culminant restera l'incroyablecontre le Pampelune de Jackson Richardson, remontant un déficit de huit buts au match aller (27-19 en Espagne, 31-19 en France). Nikola Karabatic débarque aussi chez les Bleus en 2002. Il est médaillé de bronze du Mondial 2005, puis part chez le grand Kiel.De retour au sommet de son art, l'Expert est champion olympique et champion du monde. Il a aussi été élu meilleur joueur de la planète en 2007. Nikola Karabatic rejoint son frère Luka et continue de faire le travail, multiple champion, mais il ne dépasse pas les quarts de finale en C1. C'est surtout sa vitrine afin de poursuivre son règne en équipe de France, où il accumule tous les titres possibles. La fin de sa deuxième ère montpelliéraine, bien sûr, est gâchée par l'affaire des paris truqués, qui l'oblige à aller s'exiler à Aix en cours de saison 2012-2013.Après une coupure barcelonaise encore couronnée de succès, il retrouve à nouveau son frère ainsi que le coach Zvonimir Serdarusic, son guide connu à Kiel, pour mener à bien le grand projet du PSG. En 2016, il est élupour la troisième fois de sa carrière. Comme un prérequis obligatoire, Nikola Karabatic est à nouveau champion tous les ans, y compris en 2020 dans les circonstances que l'on sait - et malgré sept petits matchs joués seulement, à cause d'une blessure. Fraîchement âgé de 36 ans (depuis le 11 avril), son challenge ultime reste l'obtention de la Ligue des Champions avec Paris, après(en 2017).