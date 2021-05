Nantes sur sa lancée



𝐂'𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞́ 𝐚̀ 𝐈𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬 ! 👌

Grâce à une très bonne deuxième période, les Nantais se sont détachés progressivement et s'imposent logiquement face à Istres. (𝟐𝟔-𝟑𝟑)



Bien joué les gars ! 👊>>> le résumé



Mercredi 12 mai 2021

Chambéry - Montpellier : 29-29



Vendredi 14 mai 2021

Limoges - Chartres : 29-27

Ivry - Cesson-Rennes : 17-32

Nîmes - Toulouse : 34-35



Dimanche 16 mai 2021

Créteil - St-Raphaël : 31-26

Istres - Nantes : 26-33



Reporté à une date ultérieure

PSG - Tremblay

Il n'y a rien à faire contre Nantes actuellement. Trois jours après avoir réussi un exploit colossal en quarts de finale de la Ligue des Champions contre Veszprem pour prendre du même coup une sérieuse option dans l'optique d'un retour au Final Four,. La sixième consécutive en Lidl Starligue pour le « H », toujours solidement accroché au podium. Toutefois, comme dans le match précédent,, 13emes avant ce match. A la pause, le quart de finaliste de Ligue des Champions ne comptait en effet qu'un but d'avance (13-12) sur Istres et son buteur Hichem Daoud, encore très productif dimanche (10 buts). L'efficacité de l'Algérien, pas plus que les prouesses d'Arnaud Tabarand (10 arrêts à 45%), n'a suffi cependant à son équipe pour rester au contact dès lors que les Nantais ont décidé d'appuyer sur l'accélérateur.Les Nantais l'emportent finalement de 7 buts face au 14eme du classement désormais. Ils poursuivent ainsi leur belle série. Avant de retrouver Veszprem, cette fois en Hongrie, c'était très important.