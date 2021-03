FC Barcelone : Melvyn Richardson en approche

Alors que Cédric Sorhaindo va quitter cet été le FC Barcelone après onze saisons sous le maillot blaugrana pour rejoindre le Dinamo Bucarest, un autre Français devrait rejoindre le mythique club catalan. Melvyn Richardson s'apprête en effet à signer un contrat de quatre ans avec le Barça, selon les informations du quotidien Mundo Deportivo. Arrivé à Montpellier en 2017 après avoir passé ses quatre premières années professionnelles du côté de Chambéry, l'arrière droit (ou demi-centre) international français de 24 ans avait annoncé dès septembre dernier qu'il quitterait le club héraultais à la fin de son contrat, en juin prochain. "Nous voulions le conserver, le prolonger pour un long bail. Mais Melvyn, qui est très attaché à l'équipe, considérait qu'il avait une opportunité à ne pas rater", avait alors expliqué son entraîneur Patrice Canayer. De grands clubs européens comme Veszprem, Kielce, Rhein-Neckar Löwen ou Barcelone le courtisaient, et c'est donc le Barça qui s'est visiblement montré le plus convaincant.

Richardson va rejoindre quatre autres Français au Barça

« Même si je n’étais pas sur le départ, mon objectif serait le même : mettre le club là où il doit être, offrir des résultats au club, et du spectacle et des résultats au public, même s’il n’est pas là. C’est important pour moi. Je vais tout donner pour bien finir et ainsi remercier le club pour tout ce qu’il m’a donné tout au long de ces quatre années », expliquait le fils de Jackson (qui a joué en Espagne de 2000 à 2005, mais à Pampelune) au Dauphiné il y a deux semaines. Richardson retrouvera au Barça trois autres internationaux français : Ludovic Fabregas, Dika Mem et Timothey N'Guessan.(Paris compte quatre points d'avance sur Montpellier à treize journées de la fin), et d'aller loin en Ligue Européenne. Le MHB s'est qualifié pour les quarts de finale mardi et affrontera Füchse Berlin en avril.