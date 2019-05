Fabregas, Mem, Hansen et Gensheimer dans le 7 de l'année 

Une équipe-type qui a fière allure. Les joueurs ont élu leurs pairs pour le 7 de l'année et l'on retrouve deux joueurs de l'équipe de France qui évoluent tous les deux à Barcelone: Dika Mem et Ludovic Fabregas. A noter également la présence de deux éléments du Paris Saint-Germain: Mikkel Hansen et Uwe Gensheimer. "C’est un honneur très spécial pour moi car ce sont d’autres joueurs qui m’ont élu. Je suis très fier de faire partie de ce Top 7 EHPU", a expliqué Niklas Landin, le portier du Danemark et de Kiel.

Le 7 de l'année: Landin (Kiel) - Mikkel Hansen (PSG), Cindric (Kielce), Mem (Barça), Gensheimer (PSG), Janc (Kielce) et Fabregas (Barça).