Coronavirus - Karabatic : «Rester chez soi et être forts»

"Les activités sportives de toutes nos équipes professionnelles vont rester suspendues provisoirement pour la période débutant demain lundi 16 mars et jusqu'à une date pour l'instant indéterminée", a annoncé le Paris Saint-Germain dimanche dans un communiqué. Des mesures évidemment liées à l’épidémie de coronavirus, qui concernent les différentes sections du club parisien. Dont le handball.



"Je n’ai pas fait d’exercice physique depuis le dernier entraînement avec le PSG vendredi matin, je m’occupe de mes enfants, je leur prépare à manger et les journées vont être très longues, sans jardin dans Paris !", explique Nikola Karabatic pour France TV Sport. Membre du club de la capitale depuis 2015, le triple vainqueur du trophée du meilleur handballeur mondial de l’année admet avoir "l’impression qu’il s’agit d’un scénario de film-catastrophe, de fin du monde. C’est un vrai changement de vie qui fait peur même s’il ne faut pas paniquer. Certains n’ont pas suivi les consignes de sécurité à la lettre et c’est bien ce qui m’inquiète."



Les images de parcs bondés dimanche, notamment à Paris, et ce malgré les mesures de confinement, ont d’ailleurs fait le tour du monde. Et ce n’est pas beaucoup mieux au niveau des transports. "À la télé, je vois les gens se ruer dans les gares et aéroports mais en faisant ça, en continuant de prendre les trains et les avions, ils contribuent à propager le virus..., regrette-il encore. Je pense qu’il faut rester chez soi et être forts."