beIN SPORTS diffuseur officiel de la LNH jusqu'en 2023 avec la diffusion de tous les matchs de Lidl Starligue en direct

La chaîne diffusera ainsi les compétitions de la LNH sur ses antennes, comprenant la Lidl StarLigue, les finales de Proligue, la Coupe de la Ligue et le Trophées des Champions, avec un dispositif encore plus complet.



En effet, dans le cadre de ce nouvel accord, beIN SPORTS diffusera désormais les 182 matchs de Lidl Starligue en direct et en intégralité, soit 130 matchs de plus par saison. Elle proposera 2 matchs en prime-time le mercredi et le jeudi, ainsi que le rendez-vous magazine hebdomadaire Hand Action (le jeudi à 20h) sur ses antennes en continu. Les autres rencontres seront proposées sur les canaux beIN SPORTS MAX permettant à chaque abonné de suivre la rencontre de son choix et ainsi, le parcours de son club favori tout au long de la compétition. C’est la première fois que toutes les rencontres du championnat masculin seront diffusées par une chaîne en France.



Yousef Al Obaidly, CEO de beIN MEDIA GROUP et Président de beIN SPORTS France : « Partenaire de la Ligue Nationale de Handball depuis 2014, nous nous réjouissons de renouveler notre accord qui permettra à nos abonnés de suivre l’intégralité du championnat français de handball jusqu’en 2023 en direct sur nos antennes. Cette nouvelle étape traduit notre volonté d’accompagner le handball dans son développement et de faire de cette discipline l’un des sports majeurs en France. Cet engagement vient également conforter la place de beIN SPORTS France comme étant la chaîne et le principal partenaire du handball, avec la retransmission des championnats féminins et masculins nationaux, européens et internationaux (LNH, LFH, EHF et IHF). »



Olivier Girault, Président de la LNH : "Nous sommes très heureux d'annoncer la prolongation pour 4 saisons de notre collaboration avec beIN SPORTS en tant que diffuseur officiel. Diffuser l'intégralité des matchs de Lidl Starligue nous projette dans une nouvelle dimension. Nous sommes désormais à l'égal des 2 autres sports majeurs. Merci à beIN SPORTS de partager nos ambitions."