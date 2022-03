Le PSG reste un rouleau compresseur en Liqui Moly StarLigue. Les joueurs de Raul Gonzalez Gutierrez ont signé à Chambéry un 19eme succès en autant de matchs de championnat cette saison. Pourtant, les Savoyards ont pris les Parisiens à la gorge d’entrée. Arthur Anquetil (3 buts sur 3 tirs) et Sebastian Skube (6 buts sur 7 tirs) ont permis à la Team Chambé de prendre cinq buts d’avance à dix minutes de la mi-temps. Sans s’affoler, le PSG s’est évertué à limiter la casse jusqu’à la pause et le capitaine Luka Karabatic (2 buts sur 4 tirs) a même égalisé à moins de 90 secondes de la mi-temps. Toutefois, Jean-Loup Faustin (2 buts sur 2 tirs) est allé tromper Vincent Gérard à la dernière seconde.

L’entame du deuxième acte a fait croire que Chambéry pouvait réaliser l’impensable et faire chuter le club de la Capitale mais, à 20 minutes du terme de la rencontre, Nikola Karabatic (3 buts sur 6 tirs) a permis au PSG de prendre l’avantage au tableau d’affichage pour la première fois. Les Chambériens ont fini par payer les efforts déployés depuis le début de la rencontre dans les dix dernières minutes. Imposant leur physique et leur puissance, les Parisiens se sont envolés pour une victoire de six buts (27-33) et conserver sept points d’avance sur Nantes. Chambéry, battu pour la deuxième fois en trois matchs, recule au sixième rang.