Aix a réalisé une performance XXL à Montpellier ! A l’occasion du dernier match de la 9eme journée de Liqui Moly StarLigue, les joueurs de Thierry Anti ont infligé à ceux de Patrice Canayer une quatrième défaite depuis le début de la saison. Des Montpelliérains qui ont totalement manqué leur entame de match, devant attendre la 13eme minute pour marquer leur premier but, sur un jet de sept mètres réussi par Hugo Descat (3 buts sur 4 tirs).

Les Aixois, dans le même temps, n’ont pas attendu les Héraultais avec les coéquipiers de Gabriel Loesch (5 buts sur 9 tirs) qui ont démarré la rencontre par un 5-0. La réaction du MHB a été un retour à deux buts grâce à leur capitaine Valentin Porte (6 buts sur 11 tirs). L’écart entre les deux formations a alors fluctué entre trois et quatre buts mais, à 39 secondes de la pause, Kyllian Villeminot (8 buts sur 9 tirs) a ramené Montpellier à seulement deux longueurs au moment de retrouver les vestiaires.

Montpellier a eu la balle d’égalisation

HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 9EME JOURNEE

Vendredi 12 novembre 2021

Samedi 13 novembre 2021

Dimanche 14 novembre 2021

Le début du deuxième acte a vu les deux équipes se rendre coup pour coup mais deux réalisations de Gilberto Duarte (1 but sur 4 tirs) puis Valentin Porte ont permis au MHB d’effacer totalement le retard pris en début de match avec un peu moins de 25 minutes encore à jouer. Toutefois, le PAUC a immédiatement accéléré pour reprendre un petit matelas de trois buts à l’approche du dernier quart d’heure. Les Montpelliérains ont alors tout donné devant leur public mais n’ont jamais pu faire mieux que revenir à une seule longueur… même si les Héraultais ont eu le ballon d’égalisation sur la toute dernière action après une intervention de Kévin Bonnefoi (12 arrêts à 36% d’efficacité) face à Gabriel Loesch. Toutefois, Valentin Porte a échoué au buzzer face à Alejandro Romero (11 arrêts à 31% d’efficacité). Aix s’impose par la plus petite des marges (27-28) et revient à égalité de points avec Nantes, dauphin du PSG. Montpellier, pour sa part, voit le podium s’éloigner avec désormais quatre points de retard sur les Aixois.Cesson-Rennes - Toulouse : 27-27- Nancy : 24-23- Saran : 32-26- Chartres : 39-25- Chambéry : 33-28- Créteil : 33-31- Istres : 36-31Montpellier -: 27-28