60' : C'est terminé ! Après une belle bataille contre le @LimogesHandball, Paris poursuit sa série en championnat ! Plus d'infos à venir ! #LIMPSG pic.twitter.com/iwy9OeLKEe

— PSG Handball (@psghand) November 28, 2021

Limoges a tenu la dragée haute au PSG

HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 11EME JOURNEE

Jeudi 25 novembre 2021

Vendredi 26 novembre 2021

Samedi 27 novembre 2021

Dimanche 28 novembre 2021

Onze à la suite ! En déplacement à Limoges trois jours après son succès à Porto en Ligue des Champions, le PSG a poursuivi son cavalier seul en Liqui Moly Starligue et reprend ainsi cinq points d’avance sur son dauphin nantais, vainqueur ce vendredi de Créteil. Les Parisiens ont pris la pleine mesure des hommes de Rastko Stefanovic qui auront résisté trois minutes dans le premier acte dans un Palais des Sports de Beaublanc à guichets fermés. A 3-3, ces derniers ont vu le septuple champion de France s’envoler au fur et à mesure. Le PSG a compté trois buts d’avance (3-6) et n’a fait qu’accroitre son net avantage pour mener de huit longueurs (8-15) à sept minutes de la mi-temps.La messe semblait dite. Mais poussés par leur public, des Limougeauds en mode diesel ont su se remettre dans la partie et profiter de plusieurs mésententes dans le camp adverse pour revenir à deux buts au buzzer (16-18), sur une réalisation à longue distance de leur portier Yassine Idrissi. Revenus à un petit but en début de second acte, les locaux n’ont rien pu faire face au coup d’accélérateur placé par le club de la capitale. L’écart a oscillé entre trois et cinq buts et Paris a su gérer le scénario à l'expérience, pour l’emporter de trois longueurs (30-33). Un neuvième match consécutif avec au moins 33 buts marqués pour l’armada parisienne qui renforce un peu plus sa confiance avant la réception de Kielce, jeudi prochain en Ligue des Champions. De son côté, le Limoges Handball (11eme) n'a pas à rougir de sa prestation et son public le lui a fait savoir en lui dédiant une belle ovation à l'issue de la rencontre.- Chartres : 25-24- Chambéry : 30-29Saran -: 30-32Dunkerque -: 29-30- Créteil : 30-25Nancy -: 23-27- Nîmes : 32-29Limoges -: 30-33