Le PSG n’a pas perdu ses bonnes habitudes ! Quasiment deux mois après sa dernière sortie en Liqui Moly StarLigue, le club de la Capitale a fait fi de l’absence de Mikkel Hansen pour conserver son invincibilité face à Dunkerque. Si les Nordistes ont frappé les premiers par Kornel Nagy (3 buts sur 5 tirs), les Parisiens ont très vite pris leurs aises pour mener de cinq buts à la mi-temps. Si Tom Pelayo (8 buts sur 8 tirs) permis à l’USDK de résister, le PSG s’est appuyé sur Kamil Syprzak (8 buts sur 9 tirs) et Luc Steins (6 buts sur 9 tirs) pour continuer sa marche en avant. L’écart aidant, Raul Gonzalez Gutierrez a donné du temps de jeu à ses jeunes pousses en fin de match alors que Luka Karabatic (1 but sur 2 tirs) a repris la compétition.

Le PSG s’impose au final de 8 buts (38-30) et conserve sept points d’avance sur Aix. Le PAUC a dû se retrousser les manches pour s’imposer à Chartres. Les 20 premières minutes ont été un chassé-croisé puis les Chartrains, emmenés par Djordje Djekic (8 buts sur 12 tirs) ont pris le large au début du deuxième acte. Toutefois, Aix a pu compter sur Matthieu Ong (11 buts sur 12 tirs) pour inverser la tendance et s’imposer d’un but en toute fin de match (31-32).