𝐂'𝐞𝐬𝐭 𝐅𝐈𝐍𝐈𝐈𝐈 ! 👊

Au terme d'un match accroché, les Violets ont su renverser la situation et s'imposent avec caractère face à l'@USDKDunkerque.



Oui les gars !#HBCNUSDK pic.twitter.com/y4gMbqTsPy



— HBCNantes (@HBCNantes) March 4, 2022

Toulouse, un nul aux allures de revers

HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 18EME JOURNEE

Jeudi 3 mars 2022

Vendredi 25 février 2022

Samedi 26 février 2022

Dimanche 27 février 2022

Dauphin du PSG, Nantes conserve sa cadence folle pour demeurer en position de dauphin du club de la capitale en Liqui Moly Starligue de handball. Ce vendredi dans le cadre de la 19eme journée,qui recevra ce samedi à 20h Saint-Raphaël. Néanmoins, les Nordistes n'ont pas démérité contre les Violets. Le gardien de but Samir Bellahcene a notamment réalisé douze arrêts tandis que le meilleur marqueur de la rencontre est Théo Avelange Demouge (6 buts). Cela n'a toutefois pas suffi pour enrayer la dynamique nantaise avec cette 5eme victoire de rang en championnat.. Les neuf réalisations de l'Egyptien Mohammad Sanad ainsi que les sept parades du gardien de but international Rémi Desbonnet sont restés insuffisants. Elvar Asgeirsson a montré la voie aux siens grâce à ses huit buts. Le jour de l'annonce de son départ pour le club danois Ribe-Esbjerg en fin de saison, l'Islandais a démontré qu'il demeurait impliqué dans la fin de saison du GNMH. Le dernier de la classe ne comptabilise désormais plus que trois points de retard sur Saran en queue de peloton.La troisième rencontre du jour a donné lieu à un autre partage des points entre Toulouse et Chartres (9eme).avant la suite de cette 19eme levée. La faute à un grand match de Djordje Djekic (7 buts) et aux huit arrêts du portier bosnien Nebojsa Grahovac. Pour rappel, en ouverture de cette 19eme journée, Limoges (11eme) s'était imposé chez Istres, 14eme et premier non-relégable (27-32).Istres -: 27-32Toulouse - Chartres : 32-32- Dunkerque : 29-25Nîmes - Nancy : 29-29Cesson-Rennes - CréteilAix - Saint-RaphaëlSaran - MontpellierChambéry - PSG