Candidat à sa propre succession, le PSG Handball a parfaitement entamé sa saison de Liquimoly Starligue, avec une victoire 34-25 sur Istres, treizième la saison passée, devant un public de Coubertin ravi de retrouver son équipe, après des mois de huis-clos. Les Istréens sont parvenus à tenir en début de match (3-3) avant de laisser les Parisiens creuser l'écart petit à petit, grâce notamment à un grand Vincent Gérard dans les buts.

A la mi-temps, le score était de 16-14 en faveur des champions de France, et l'écart a gonflé encore plus en deuxième période, par l'intermédiaire d'Adama Keita, intraitable sur son aile gauche (23-17, 39eme), et Ferran Solé (28-22, 48eme), tandis que Vincent Gérard continuait de régaler dans les buts. Istres, diminué par les absences et les six minutes d'infériorité numérique, ne pouvait rien faire face à ce PSG-là, qui entame sa saison de Starligue de la meilleure des façons, avant de recevoir Toulouse la semaine prochaine. Mais avant, il y aura le début de la Ligue des Champions, la compétition-reine qui manque toujours au palmarès des Parisiens, jeudi du côté de Veszprem.

STARLIGUE / 1ERE JOURNEE

Vendredi 10 septembre 2021

PSG - Istres : 34-25



Samedi 11 septembre 2021

16h00 : Créteil - Dunkerque

19h00 : Toulouse - Chambéry

20h00 : Aix - Limoges

20h00 : Cesson-Rennes - Nantes

20h00 : Chartres - Nancy



Dimanche 12 septembre 2021

15h00 : Nîmes - Saran

17h00 : Montpellier - St-Raphaël