Starligue : Dunkerque va tourner la page Cazal

C’est bientôt la fin d’une époque du côté de Dunkerque. L’USDK débutera la saison 2022-23 sans son entraîneur emblématique Patrick Cazal, présent sur le banc depuis 2011. « Les deux partis ont convenu qu’il était temps de tourner la page : Patrick est l’entraîneur principal de l’équipe professionnelle depuis 11 saisons. C’est une longévité rare, une forme de record que seul Patrice Canayer a battu avec Montpellier. Ce changement est avant tout guidé par la volonté d’initier un nouveau cycle. Après avoir fait bouger les lignes en renforçant le secteur du marketing et de la communication la saison passée, il est temps d’écrire une nouvelle page sur le plan sportif », écrit le club nordiste dans un communiqué.

Cazal a apporté le seul titre de champion du club

Arrière droit de Dunkerque entre 2005 et 2008 puis adjoint pour trois saisons juste après avoir pris sa retraite de joueur, Patrick Cazal (50 ans), membre des fameux "Barjots" champions du monde en 1995, était devenu coach principal en 2011, et a grandement contribué à remplir le palmarès de l’USDK, avec le titre de champion de France en 2014 (le seul de l'histoire du club), la Coupe de la Ligue en 2013 et le Trophée des Champions en 2012. « C’est Jean Pierre Vandaele, à son arrivée à la présidence de l’USDK, qui avait détecté tout son potentiel sportif, humain, stratégique, faisant le pari à cette période de le placer à la tête de l’effectif professionnel pour faire passer un cap à l’USDK, poursuit le communiqué. La décision d’arrêter l’aventure ensemble n’a pas été facile à prendre mais le danger aurait été de faire passer l’affectif avant le pragmatisme. Pour lui comme pour le club, il est temps de tourner la page, l’USDK va continuer d’écrire une suite à son histoire. Cette décision annoncée à mi-saison a été expliquée aux joueurs par le Président. Elle permettra à l’effectif de s’en imprégner, de le digérer pendant la trêve internationale et de se concentrer dès la reprise de janvier, afin de hausser le curseur au niveau du travail et de la motivation. » Dunkerque est également douzième de Liqui Moly Starligue.